Polisen

Kraftvärmeverk utanför Karlskrona utsatt för cyberangrepp

Publicerad: 3 okt. 2025, kl. 17:56
Uppdaterad: 3 okt. 2025, kl. 18:28
Ett kraftvärmeverk som tillhör Affärsverken har utsatts för ett cyberangrepp. Arkivbild. Foto: Magnus Lejhall/TT

Ett kraftvärmeverk utanför Karlskrona har utsatts för ett cyberangrepp, skriver polisen på sin sajt.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Linnéa Svensk
Linnéa Svensk,
Reporter

Ämne:

Polisen

Polisen utreder vem som ligger bakom angreppet på kraftvärmeverket Mältan.

”Vi har ett tätt samarbete med Affärsverken, det energibolag som äger kraftvärmeverket, för att hantera situationen”, skriver polisen.

Enligt polisen finns ingen fara för allmänheten. Bolagets kunder och samhällsviktig information påverkas inte för tillfället.

Anna Claesson, pressansvarig vid Affärsverken, säger till TV4 Nyheterna att cyberangreppet upptäcktes på fredagsförmiddagen. Hon vill inte uppge vilken för typ av angrepp det är och hur länge det har pågått.

