Kraftvärmeverk utanför Karlskrona utsatt för cyberangrepp

Ett kraftvärmeverk utanför Karlskrona har utsatts för ett cyberangrepp, skriver polisen på sin sajt.

Polisen utreder vem som ligger bakom angreppet på kraftvärmeverket Mältan.

”Vi har ett tätt samarbete med Affärsverken, det energibolag som äger kraftvärmeverket, för att hantera situationen”, skriver polisen.

Enligt polisen finns ingen fara för allmänheten. Bolagets kunder och samhällsviktig information påverkas inte för tillfället.