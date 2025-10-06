Äldre kvinna försvunnen – stor sökinsats pågår

En äldre kvinna har försvunnit i Rotebro norr om Stockholm.

Den äldre kvinnan, som är i 80-årsåldern, försvann från sitt hem. Enligt polisen är det inte klart när hon sågs senast, men det det finns uppgifter om att hon varit hemma på söndagseftermiddagen.

Just nu pågår en stor sökinsats efter kvinnan, som uppges vara dement. Polisen började söka efter kvinnan på söndagkväll.

Kvinna i Rotebro försvunnen – inte hittad på måndag förmiddag

Vid 10-tiden på måndagen var kvinnan fortfarande inte hittad.

– Vi letar fortfarande efter henne, säger Anders Bryngelsson, polisen Stockholm, till Nyheter24.