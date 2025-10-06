Nyheter24
Äldre kvinna försvunnen – stor sökinsats pågår

Publicerad: 6 okt. 2025, kl. 07:35
Uppdaterad: 6 okt. 2025, kl. 10:27
Polisbil med blåljus.
EN äldre kvinna är försvunnen och en stor sökinsats pågår. Foto: Christine Olsson/TT

En äldre kvinna har försvunnit i Rotebro norr om Stockholm.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Försvunnen person, Rotebro

Den äldre kvinnan, som är i 80-årsåldern, försvann från sitt hem. Enligt polisen är det inte klart när hon sågs senast, men det det finns uppgifter om att hon varit hemma på söndagseftermiddagen.

Just nu pågår en stor sökinsats efter kvinnan, som uppges vara dement. Polisen började söka efter kvinnan på söndagkväll.

Kvinna i Rotebro försvunnen – inte hittad på måndag förmiddag

Vid 10-tiden på måndagen var kvinnan fortfarande inte hittad.

– Vi letar fortfarande efter henne, säger Anders Bryngelsson, polisen Stockholm, till Nyheter24.

Kvinnan har kort, grått hår, är omring 150 centimeter lång och tros ha på sig en militärgrön jacka. 

