Du kan få en räntesmäll – gäller endast detta lån

Har du studielån? Då är du inte ensam, många har det efter studietiden. Men faktum är att du vid ett specifikt tillfälle kan riskera att få en rejäl smocka på räntekostnaden.

Till skillnad från huslån är studielån så kallade modifierade annuitetslån, vilket innebär att återbetalning av kapitalet du lånat är lägre i början av återbetalningstiden och ökar därefter successivt.

I ett mejl till Nyheter24 har CSN:s utredare, Patric Peippo, redogjort för hur det kommer sig att studielånet du betalar tillbaka minskar i så pass långsam takt när du faktiskt följer återbetalningstiden. Ytterligare en anledning är att varje inbetalning räknas av mot upplupen ränta före kapitalbeloppet. Och eftersom att räntan hos CSN fungerar som en ”dag-för-dag-ränta” påverkas lånets storlek av varje inbetalning och således också räntan vid varje ny beräkningsdag.

Foto: Jessica Gow/TT

Årsbeloppet på ditt lån kan minska för vissa

Bortsett från att du såklart måste betala tillbaka det du lånat, så finns det tillfällen då årsbeloppet faktiskt kan bli lägre. Hur då kan man undra. Faktum är att du som har svårt att betala studielånet kan ansöka om att få en nedsättning av det. Det innebär att du betalar mindre under en tid som CSN tillåter. Skulle du vara studerande med stöd från CSN får du också nedsättningen för den period du får utbetalningar. En eventuell nedsättning av studielånet kan innebära att ditt framtida årsbelopp, det vill säga det du minst ska betala på ett år, kan bli högre. För Nyheter24 redogör nu Patric Peippo, myndighetens utredare, vad som kan gälla för dig som får lägre kostnad på lånet.

”Om CSN beslutar att en låntagare har rätt att betala mindre av årsbeloppet ett visst år så minskar kapitalskulden inte lika mycket som förväntat”, redogör han för.

Men det finns undantag.

Du kan få en räntesmocka på lånet

Du som fått betala mindre på årsbeloppet kan nämligen få en rejäl räntesmäll.

”Den kan till och med öka eftersom obetald ränta kapitaliseras vid utgången av året. Det får följden att det finns en större skuld kvar att betala tillbaka på ett oförändrat antal återbetalningsår, vilket innebär att årsbeloppet blir högre än den vanliga uppräkningen nästföljande år”, skriver Peippo.

Du som fått en nedsättning av lånet, och således fått betala mindre en tid, kan behöva ansöka om en ny återbetalningstid.