Svenska spel går nu ut med en efterlysning av en väldigt lyckosam vinnare.

En spelare har lyckats pricka in sju rätt på Lotto 1 och fått två rätt i följd på Joker. Det innebär att Drömvinsten är säkrad. Detta skedde efter Svenska spels ändring i Joker, som gjort det enklare att vinna Drömvinsten.

Detta krävs i dag:

För att ha chans att vinna Drömvinsten måste du spela på både Lotto och Joker.

För att vinna Drömvinsten behöver du pricka in sju rätt på antingen Lotto 1 eller Lotto 2, samt ha två rätt i följd på Joker.

Daniel Arnkvist, kommunikatör på Svenska Spel Tur. Foto: Svenska spel

Svenska spel söker vinnare av Drömvinsten

Vinnaren spelade hem 84,9 miljoner kronor, årets nästa högsta Drömvinst på Lotto i år. Det är bara ett problem. Svenska spel har inte lyckats hitta vinnaren än.

Annons

Bor du i Värmlands län?

Har du spelat på Lotto, som drogs i lördags?

I såfall är det läge att plocka upp luren nästa gång det ringer från dolt nummer.

– Vi har ännu inte lyckats nå vinnaren. Bor du i Värmlands län och har spelat Lotto med Joker kan det vara en god idé att hålla telefonen nära till hands – det kan vara ett samtal du inte vill missa, säger Daniel Arnkvist, kommunikatör på Svenska Spel Tur.

Spel på Lotto gav drömvinst till än så länge okänd person. Foto: Svenska spel





Så får vinnaren pengarna

Vanligtvis når Svenska spel vinnaren samma kväll, men ibland dröjer det.

– Jag har varit med om allt från vinnare som varit ute till havs utan täckning, till att de varit på semester på andra sidan jorden. Oavsett anledning brukar samtalet alltid vara lika speciellt när vi väl får kontakt, säger Daniel Arnkvist.