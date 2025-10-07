Extra poliskontroller just nu – det här är varför

Mellan den 6 och 12 oktober kan du se fler poliser än vad du brukar i trafiken.

Polisen bär ansvar för att förebygga, förhindra och upptäcka brott som inträffar i vägtrafikmiljön. Myndigheten jobbar, precis som många andra instanser, med utgångspunkt i den så kallade Nollvisionen, vilken riksdagen fattade beslut om år 1997. Visionen innebär, i korthet, att ingen i Sverige ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken, uppger man på den egna hemsidan.

Som en del av trafiksäkerhetsarbetet genomför man årligen tio nationella trafikveckor, vars fokus varierar. I september rapporterade Nyheter24 om hur polisen genomförde en sådan vecka, där fokus låg på hastighet.

– Många underskattar skillnaden som några få kilometer i timmen kan ha för utgången av en olycka. Våra bilar är inte så säkra som man kan tro, i en frontalkollision är risken stor att dödas om man kör fortare än 80 kilometer i timmen. Därför har vi denna vecka valt att fokusera våra kontroller på sträckor med lite högre hastigheter, till exempel landsvägar, sa Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen, i ett pressmeddelande då.

Foto: Johan Nilsson/TT

Nationella trafikveckan fokuserar på brott på vägarna

Nu är ännu en nationell trafikvecka igång. Mellan den 6 och 12 oktober har polisen fokus på brott på vägarna. I samband med fordonskontroller händer det nämligen att man upptäcker förberedelser till grova brott.

– Vägnätet kan spela en betydande roll i kriminellas brottsplaner. De behöver inte bara ta sig till och från brottsplatser utan i många fall också transportera vapen, ammunition, narkotika, stöldgods eller rentav efterlysta personer. Då behöver vi finnas där och sätta stopp, förklarar Ursula Edström i ett nytt pressmeddelande och betonar att man förstås jobbar mot den här typen av brott året om:

– Under dessa insatsveckor kraftsamlar polisen för att upptäcka och förhindra brott som sker i eller i anslutning till vägtrafikmiljön, men arbetet pågår i allra högsta grad även under resten av året, som en del i det dagliga polisarbetet.

Foto: Johan Nilsson/TT

Så går kontrollerna till