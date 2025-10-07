Extra poliskontroller just nu – det här är varför

Polisen bär ansvar för att förebygga, förhindra och upptäcka brott som inträffar i vägtrafikmiljön. Myndigheten jobbar, precis som många andra instanser, med utgångspunkt i den så kallade Nollvisionen, vilken riksdagen fattade beslut om år 1997. Visionen innebär, i korthet, att ingen i Sverige ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken, uppger man på den egna hemsidan.
Som en del av trafiksäkerhetsarbetet genomför man årligen tio nationella trafikveckor, vars fokus varierar. I september rapporterade Nyheter24 om hur polisen genomförde en sådan vecka, där fokus låg på hastighet.
– Många underskattar skillnaden som några få kilometer i timmen kan ha för utgången av en olycka. Våra bilar är inte så säkra som man kan tro, i en frontalkollision är risken stor att dödas om man kör fortare än 80 kilometer i timmen. Därför har vi denna vecka valt att fokusera våra kontroller på sträckor med lite högre hastigheter, till exempel landsvägar, sa Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen, i ett pressmeddelande då.
Nationella trafikveckan fokuserar på brott på vägarna
Nu är ännu en nationell trafikvecka igång. Mellan den 6 och 12 oktober har polisen fokus på brott på vägarna. I samband med fordonskontroller händer det nämligen att man upptäcker förberedelser till grova brott.
– Vägnätet kan spela en betydande roll i kriminellas brottsplaner. De behöver inte bara ta sig till och från brottsplatser utan i många fall också transportera vapen, ammunition, narkotika, stöldgods eller rentav efterlysta personer. Då behöver vi finnas där och sätta stopp, förklarar Ursula Edström i ett nytt pressmeddelande och betonar att man förstås jobbar mot den här typen av brott året om:
– Under dessa insatsveckor kraftsamlar polisen för att upptäcka och förhindra brott som sker i eller i anslutning till vägtrafikmiljön, men arbetet pågår i allra högsta grad även under resten av året, som en del i det dagliga polisarbetet.
Så går kontrollerna till
Polisen uppger vidare att man, vid en trafikkontroll, också kan genomföra utlänningskontroller vid behov och göra kontroller mot polisens datasystem. Man samverkar med interna, och i vissa fall externa, experter för att uppnå bästa möjliga resultat. I samband med kontrollera kontrollerar man också körkortsbehörighet och nykterhet.