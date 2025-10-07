Maxa pensionen oavsett ålder – följ den här checklistan

Funderar du på hur du ska kunna påverka pensionen? Oavsett ålder finns det alltid saker du kan göra för att maxa pensionen, både här och nu samt över tid.

Varje år går tusentals svenskar i pension och hur mycket som betalas ut på ålderns höst varierar stort från person till person. Möjligheten finns under hela livet att påverka pensionen så att du skapar goda möjligheter till en trygg ålderdom med en stabil inkomst. Men hur gör man egentligen det? Och vad krävs? I många avseenden kan det kännas långt bort att tänka på pensioneringen och även en aning övermäktigt hur man ska kunna få till ett stabilt pensionssparande som växer i en takt så pensionen får en extra guldkant på sig. Därför delar nu AP7, det vill säga den sjunde AP-fonden som ju är den statliga förvaltaren av premiepension och som omfattar omkring sex miljoner svenskar, tips på hur du kan maxa pensionen oavsett var i livet du befinner dig.

Uppmaningen: Gå en pensionskurs

Att påverka pensionen oavsett om du är 20, 30, 40, 50 eller rent av 60 år är alltid en fördel. Agneta Claesson, pensionsspecialist hos Pensionsmyndigheten, uppger på AP7:s hemsida att om hon fick bestämma skulle alla ungdomar ta en snabbkurs i hur pensionen fungerar.

– Om jag fick önska något vore det att alla 20-åringar tar en halvtimme pensionskurs hos oss. I den här åldern är det viktigt att få klart för sig att det är inkomsten som ligger till grund för pensionen. Såklart ska man utbilda sig, men inte fastna i att bara göra det. Du kanske också jobbar extra och om du har en total årsinkomst på över 24 873 kronor 2025, så tjänar du in till din allmänna pension även som ung.

Så hur maxar man då pensionen beroende på vart i livet man är?

Claesson redogör för att du som är 30 år definitivt bör ha koll på tjänstepensionen. Jobbar du inte i offentlig sektor behöver du dessutom kolla så att du har en tjänstepension över huvudtaget. Skulle det visa sig att du inte har det så bör du försöka påverka det beslutet.

– Jag ska inte uppvigla, men jag kan ändå föreslå att om man är flera på samma arbetsplats som inte har tjänstepension, kan man försöka gå samman och försöka påverka sin arbetsgivare. I vissa branscher är det dessutom svårt att få fatt på folk och tjänstepension kan vara ett skäl till att få folk att stanna, säger hon till AP7.

Ha koll på detta i din pension – om du är 40 eller 50 år

Är du istället 40 år? Då är det extra viktigt att tänka på att deltidsarbete i yngre år påverkar pensionen över tid. Även föräldraledighet påverkar pensionen, om än inte i lika stor utsträckning. Skulle du byta jobb från privat till offentlig sektor, eller vice versa, så måste du tänka på om tjänstepensionen hänger med eller inte så avsättningen görs regelbundet.

50-åringar ska ha koll på och om det inte redan är gjort se över egna val i tjänstepensionen. Det kan till exempel vara läge att växla ned risken när pensionen närmar sig, menar Claesson. Det är också bra att se över eventuellt återbetalningsskydd i pensionen, något som är viktigt för eventuella förmånstagare. I 50-årsåldern har kanske barnen flyttat hemifrån, således är det större chans att du själv kan spara mer och på så sätt påverka pensionen varje månad.

Förstå konsekvenserna när du tar ut pensionen

Du som istället har nära till pensionen, vad kan du göra – om något? Claesson menar att du kan göra mer än du kanske tror, trots att du närmar dig målsnöret. Finns det pensionslösningar hos arbetsgivaren för att kunna jobba vidare? Det är ett bra sätt att dryga ut pensionen och kombinera utbetalningarna med lön.

– Nu kan du se detaljerna och förstå vilka konsekvenserna blir om du gör si eller så med ditt pensionsuttag. Många förstår exempelvis inte vad ett förlängt arbetsliv gör i pengar. Det behöver inte handla om att du ska jobba heltid efter riktåldern utan du kanske kan vara jobbonär och inte lämna yrkeslivet helt, säger hon till AP7.

Tre viktiga punkter för alla åldrar inför pensionen

Avslutningsvis delar hon tre viktigaste tips inför pensionen, för alla – oavsett ålder: