Utrikesministern kritisk – 70 000 mejl till UD om Gazakonvoj

Publicerad: 7 okt. 2025, kl. 15:33
Uppdaterad: 7 okt. 2025, kl. 16:15
Utrikesminister Maria Malmer Stenergard riktar hård kritik mot Gazakonvojen Global Sumud Flotilla. Foto: Petros Giannakouris & Soeren Stache

Utrikesminister Maria Malmer Stenergard riktar hård kritik mot Gazakonvojen Global Sumud Flotilla.

Kritiken som utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) framför är med anledning av de kampanjer där människor uppmuntrats att skicka mejl och ringa UD.

”UD har hittills fått in över 70 000 mejl med anledning av detta. Det finns svenskar runt om i världen som behöver olika typer av konsulärt stöd från Utrikesdepartementet men som inte själva försatt sig i fara, till skillnad från dessa personer”, säger Malmer Stenergard i ett uttalande.

Regeringens vädjan

Malmer Stenergard fortsätter med att poängtera att Regeringen flertalet gånger har påpekat vikten av att följa avrådan och påtalat att man inte kan räkna med att få någon konsulär hjälp. Trots det har de svenska medborgarna på flottiljen valt att bortse ifrån det.

Sveriges samlade humanitära bistånd till Gaza uppgår sedan oktober 2023 till drygt 1,5 miljarder kronor. Sverige är den största givaren i EU och fjärde största i världen av humanitärt stöd i Gaza, skriver Regeringen på sin hemsida. 

