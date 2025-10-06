Nyheter24
Donald Trump

Så vill Donald Trump ha sin stek – det äter han alltid till

Publicerad: 6 okt. 2025, kl. 13:58
Bilder på Trump och på köttbitar.
Så vill Donald Trump ha sin stek – det äter han alltid till. Foto: Alex Brandon/TT/Canva

Donald Trump älskar Diet Coke och stek. Här får du veta hur han vill ha sin stek tillagad och vad han alltid äter till.

Nyheter24 har tidigare skrivit om att USA:s president Donald Trump inte dricker alkohol. Anledningen är hjärtskärande och beror på en familjetragedi.

Donald Trump hade en äldre bror vid namn Fred Trump Jr. som länge kämpade med alkoholism. Han gick sedan tragiskt bort i sjukdomen år 1981 bara 42 år gammal.

Därför dricker Trump inte alkohol

År 2016 berättade Trump för Fox News att han aldrig druckit alkohol, på grund av sin brors öde. 

– Det var en mycket tuff period. Om du inte börjar, kommer du aldrig att få problem. Om du börjar kan du få problem. Och det är ett svårt problem att sluta med, har Trump sagt till Fox News, enligt Mirror, angående broderns öde och varför han inte dricker.

Så vill Donald Trump ha sin stek

Donald Trump föredrar istället att dricka läsk och framförallt Diet Coke. Han gillar även att äta stek, och precis som många gillar han att få den på ett speciellt sätt.

Vissa föredrar sin stek rare, andra medium-rare och vissa well-done. Donald Trump tillhör de som vill ha sin stek well-done, alltså helt genomstekt, skriver Chowhound.

Det äter Donald Trump till sin stek

Till sin stek äter Donald Trump alltid ketchup, vilket egentligen är en klassisk sås att ha till en biff. Ketchup är oftast sötare och tjockare en en vanlig tomatsås och den syrliga sötman kan ta över den umamismak som annars kommer fram i biffen. Såser som passar bättre till biff är bland annat pepparsås, bearnaisesås och rödvinssås.

Men smaken är som baken och man kan komponera rätter precis som man själv vill och behagar. Det finns alltså inget rätt eller fel sätt att äta sin stek.

