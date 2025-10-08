Nya regler för ID06-kort införs 2026 – så påverkas du

Från och med 2026 ändras reglerna för ID06-kort. Men hur fungerar förändringarna rent praktiskt? Nyheter24 har pratat med en expert inom området – här är allt du behöver känna till.

Snart införs nya krav för dig som jobbar på byggarbetsplatser eller i andra branscher där ID06-kort används. Det handlar om en av de största förändringarna på flera år, och det gäller alla, oavsett vilket land du kommer ifrån.

Syftet är tydligt, säkrare arbetsplatser och större kontroll över vem som har rätt till att jobba i Sverige. Vad innebär det egentligen i praktiken? Och hur kan du redan nu förbereda dig så att allt går smidigt när reglerna träder i kraft?

Nyheter24 har pratat direkt med chefen för Produkt & Marknad på ID06 AB, som benar ut allt du behöver känna till inför förändringen.

Nya krav för ID06-kort – börjar gälla 2026

Från början av 2026 införs nya krav på hur man identifierar sig vid beställning av ett ID06-kort. Då kommer det inte längre räcka med ett körkort eller BankID.

Annons

– Man som skall få ut ett ID06-kort kommer behöva identifiera sig med pass eller nationellt ID-kort vid godkännande av ID06-kort order, säger Thor Jonsson, chef för Produkt & Marknad ID06 AB.

Det nya kravet gäller oavsett vilket land du är medborgare i, även för svenska medborgare.

– Ja, det är samma regler för alla oavsett land man kommer ifrån, bekräftar Thor Jonsson.

Medborgarskapet blir avgörande

Den stora förändringen handlar om att ID06 framöver även ska registrera medborgarskap, vilket varken BankID eller körkort kan visa. Det är också en viktig del i varför pass eller nationellt ID-kort blir obligatoriskt.

Annons

– Rätten att arbeta i Sverige grundar sig på medborgarskap där det sen finns ett 50-tal regler beroende på land man kommer ifrån och varifrån företaget man arbetar på kommer ifrån. Kopplat till identifiering begärs också olika dokument in beroende på vilket medborgarskap man har, säger han.

Med andra ord: för att säkerställa att rätt personer arbetar lagligt i Sverige, behöver både identitet och medborgarskap kunna bevisas.

Foto: Jakob Åkersten Brodén/TT

Gäller inte retroaktivt

Om du redan har ett giltigt ID06-kort behöver du inte göra något direkt. De nya reglerna gäller först när det är dags att förnya kortet.

Annons

– Inget händer med kort som fortfarande är giltiga när de nya reglerna införs, säger Thor Jonsson.

Men när det väl är dags att förnya kortet, kommer kravet på pass eller nationellt ID-kort att gälla.

Därför införs de nya reglerna

Bakom förändringen ligger en vilja att skapa sundare arbetsplatser, där alla som vistas på en arbetsplats kan styrka sin identitet och rätt att arbeta.

Annons

ID06 AB driver just nu en omfattande informationskampanj inför övergången. Målet är att övergången ska ske så smidigt som möjligt för både företag och individer.

Nya regler från 2026 – det gäller

Pass eller nationellt ID-kort krävs för att kunna beställa ett nytt ID06-kort.

Gäller alla, oavsett medborgarskap.

BankID, körkort eller personbevis räcker inte som ID-handling.

Giltiga kort påverkas inte direkt, utan kravet gäller vid nybeställning eller förnyelse.

EU-medborgare som är folkbokförda i Sverige och har svenskt personnummer kan få ett kort med 5 års giltighetstid.

Den som arbetar i branscher där ID06 används påverkas.

Den som arbetar i branscher där ID06 används behöver alltså förbereda sig på en förändring av hur identitet och medborgarskap verifieras. Genom att redan nu säkra rätt ID-handling kan du och ditt företag stå redo när de nya reglerna träder i kraft.