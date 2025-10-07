Förslaget: Cyklister får svänga höger mot rött ljus

Stockholm stad vill att färre cyklister ska fastna vid trafikljus genom att tillåta en högersväng mot rött ljus. Nu svarar Transportstyrelsen på förslaget till Nyheter24 – är det tillåtet?

Det är ingen nyhet att förbättra framkomligheten för cyklister i städer har haft stort fokus, men vissa lösningar väcker större debatt än andra. Just nu står en planerad trafikregel i Stockholm i centrum, där cyklister föreslås få svänga höger, även vid rött ljus.

Försöket har stöd från lokalpolitiker, men möter motstånd från myndigheter, där tolkningarna av lagen skiljer sig åt. Vad säger egentligen Transportstyrelsen om detta? Nyheter24 har pratat med en expert inom området – det här är vad som gäller.

Stockholm vill testa ny trafikregel

Stockholms stad planerar att tillåta cyklister att svänga höger vid rött ljus i vissa korsningar från våren 2026. Målet, enligt Miljöpartiet, är att minska onödiga stopp för cyklister och skapa ett smidigare trafikflöde.

Annons

Men initiativet möts av kritik, inte minst från Transportstyrelsen, som menar att försöket bryter mot gällande lag. Men Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd Stockholms stad, försvarar ändå beslutet:

– Många rödljus som är till för att styra biltrafiken är egentligen helt meningslösa för cyklister. Högersväng mot rött skulle ge ett jämnare cykelflöde med färre onödiga stopp. Därför tycker vi att det är motiverat att utmana lagen, säger han i ett pressmeddelande.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Transportstyrelsen: Lagen är tydlig

Transportstyrelsen har i tidigare utredningar på regeringens uppdrag undersökt möjligheten att ändra reglerna för cyklister. Men slutsatsen var då tydlig, ett undantag för att cykla mot rött ljus är inte förenligt med dagens regler i Sverige:

Annons

– Vår uppfattning inte är tillåtet för cyklister att svänga höger vid rött ljus, säger Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelsen till och fortsätter:

– Det framgår av vägmärkesförordningen, 3 kap, 6 § att det inte är tillåtet att föra ett fordon mot en röd signal. En cykel är ett fordon.

Transportstyrelsen anser också att ett införande av regeln kan skapa ökad otrygghet i trafiken, särskilt för äldre och personer med nedsatt rörlighet, eftersom fler konfliktpunkter uppstår i korsningarna.

Olika syn mellan myndigheter

Trafikverket har en annan hållning. De menar att det borde vara möjligt att göra undantag för cyklister och pekar på att andra länder redan tillämpar liknande regler, utan att det lett till negativa konsekvenser. Samtidigt medger de att det troligen inte är förenligt med svensk lag i sin nuvarande form, rapporterar Vi Bilägare.

Transportstyrelsen menar dock att en ändring kräver antingen en ny lag eller att trafiklösningar anpassas på andra sätt, till exempel genom separata cykelbanor till höger om trafiksignalerna, vilket redan är tillåtet och inte bryter mot några regler.

Försöket i Stockholm utmanar gällande lagstiftning. Men det är tydligt att staden vill testa något nytt för att främja cykling varpå Transportstyrelsen pekar på regelverket, och säger nej.