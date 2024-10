Jenny Strömstedt till attack mot SAS: "Akta er"

Nyhetsmorgon-programledaren och journalisten Jenny Strömstedt, 52, har fått nog. I en serie inlägg på Instagram Story så använder nu den folkkära profilen sin stora plattform för att nå ut med en hård känga mot flygjätten SAS.

Jenny Strömstedt rasar mot SAS: "Akta er"

"Idag tänkte jag använda Insta till lite upplysande konsumentjournalistik. Det handlar om SAS, flygbolaget alltså, och hur en missad ombokningsavgift á 15 kronor gav dem rätt att boka av en hel biljett för 30 943 kronor utan min vetskap, och behålla pengarna", inleder Jenny sitt inlägg.

Jenny berättar att hon ska åka till USA för att bevaka det stundande valet. Via SAS app så köper hon en flygbiljett – tur och retur till USA. Hon är ute i god tid för att vara säker på att komma iväg. Jenny berättar att hon betalar biljetten för nästan 31 000 kronor ur egen ficka.

Jenny Strömstedt. Bildkälla: Stella Pictures.

Sex veckor innan Jenny ska resa så hör hennes uppdragsgivare av sig och undrar om hon kan åka lite senare till USA istället. Jenny ringer då SAS där hon får veta att det går jättebra att boka om biljetten då hon har en ombokningsbar biljett. Att boka om biljetten ska kosta 15 kronor.

"Det är här jag missar. Jag har tydligen följt länken kundtjänst skickar mig och gjort en kortbetalning – som inte gått igenom. Jag hade förmodligen stängt kortet för köp vilket jag ofta gör av säkerhetsskäl. Dessvärre uppfattar jag inte att de femton kronorna inte är betalda", skriver Jenny på sin Instagram Story.

Jenny Strömstedt av med 31 000 kronor – och sin flygbiljett

Jenny tror att allt med biljetten är löst – tills hon under gårdagen ska boka om ännu en gång. Då är HELA hennes resa avbokad. Och inte bara det – den är enligt Jenny "borta, finito". Men inte bara bokningen är borta. Även de pengar som Jenny betalat är spårlöst försvunna.

"SAS har nämligen räknat ut det så här. Om kunden inte betalar sin avgift om femton kronor så vill inte kunden ha resan alls. Dem gamla ursprungliga bokningen tar vi också bort för säkerhets skull. Men vi behåller pengarna".

Jenny lyckades boka en ny biljett för 8 000 kronor, och skriver att det säkert var slarvigt av henne men att hon hoppas att inte fler drabbas av det märkliga systemet.

Jenny Strömstedt avslutar sin serie inlägg med att ställa två frågor till SAS, där den ena lyder:

"Är det rimligt att SAS i det läget behåller hela slanten för biljetten hos sig trots att det är sex veckor kvar till avgång (och uppenbarligen har ni redan sålt mitt säte till någon annan för det fanns inte kvar?", skriver Jenny.

Jenny Strömstedt gick till hård attack mot SAS, och nu vill hon se till så att fler kunder slipper att drabbas av det som hänt henne. Bildkälla: Instagram/jennystromstedt

Hon höjer sedan en varningens finger.

"Jag har förstått att ni är ett bolag i kris men akta er för att låsa in er i rigida datasystem som ger noll utrymme för rimliga kundbemötanden", skriver hon på Instagram.

SAS. Bildkälla: Terje Pedersen/NTB/TT Bild

Besvikna kunder om SAS: "Anmäl till ARN"

I kommentarsfältet har flera följare delat med sig av liknande vittnesmål med otrevliga erfarenheter från SAS.

"Låter så otryggt att vara kund hos SAS", skriver en följare – då svarar Jenny snabbt: "Otryggt var ordet".

Andra reaktioner är:

"Det verkar ju vara total galenskap från SAS sida"

"Riktigt uselt. Bra att du lyfter frågan så här!"

"Ja anmäl till ARN, låter helt knäppt"

"Herre gud!! Låter ju totalt vansinnigt och som kund: helt maktlös!"

"Tack för info. Bra att veta för att undvika SAS i framtiden."



"Inväntar svar med stort intresse", skriver skådespelaren Alexandra Rapaport, medan radioprofilen Titti Schultz skriver att hon "följer med stort intresse".

SAS svarar: "Ett misstag"

Alexandra Lindgren Kaoukji är presschef på SAS och i ett svar till Nyheter24 säger hon att ett "misstag har skett".

Hon säger att det hela inte är rimligt och att de "genast ska se på det här och förbättra".

"Vi kan alltid förbättra våra processer, våra system samt vår information till våra kunder och vi utvärderar dessa löpande för att våra kunder ska få en så god upplevelse som möjligt. Vi tar alltid våra kunders kritik till oss och vi ska absolut genast se vad vi kan göra för att bli tydligare i vår information till våra kunder. Framför allt vad gäller information och hanteringen kring bekräftelser av om- och avbokningar samt varningar till våra kunder när t ex en inbetalning gått fel eller inte kommit in - så man får en rimlig chans att agera på detta och inte ett förlopp som det du just upplevt ska kunna ske igen", skriver Alexandra Lindgren Kaoukji i ett mejl.

Artikeln uppdaterades under torsdagseftermiddagen med ett svar från SAS.