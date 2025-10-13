Varning för "våg av falska mejl" – gör detta om du lurats

En "våg av falska mejl" har fått allt fler att höra av sig till Konsumentverket. Nu delar myndigheten med sig av råd till den som lurats.

Bedragarnas brottsvinster minskade i fjol jämfört med 2023 – något som, enligt polisen, var ett trendbrott sedan vinsterna bara ökat efter 2020.

– En bidragande orsak är det arbete som bedrivs för att göra det svårare för bedragare att genomföra den här typen av brott, sa Viktor Lundberg, operativ koordinator på polisens nationella bedrägericentrum, i ett pressmeddelande i våras.

Men att brottsvinsterna minskat betyder inte att att bedragarnas framfart har stannat av. Nyheter24 har, under de senaste månaderna, kunnat rapportera om en rad olika tillvägagångssätt som bedragarna använt sig av för att lura inte ont anande svenskar på känsliga uppgifter och pengar. Bara så sent som i förra veckan varnades det för bedragare som utnyttjade flera varumärkesnamn för att vinna förtroende hos sina offer. Det rörde sig då om Nationellt cybersäkerhetscenter, Kronofogden och kreditbolaget Intrum. I mitten av förra veckan gick också Folkhälsomyndigheten ut och lyfte ett varningens finger sedan man blivit föremål för nätfiske.

"Det cirkulerar falska mejl, så kallat nätfiske, med Folkhälsomyndighetens namn samt en länk som mottagaren uppmanas att klicka på. Länken leder till en sida för ett så kallat 'hälsotest' (health assesment), där en kostnad på flera hundra kronor tas ut", skrev de på den egna hemsidan.

Foto: Amir Nabizadeh/TT

Både FHM och Socialstyrelsen har stått som avsändare

Och just falska mejl om påstådda hälsoundersökningar tycks vara vanligt just nu. Förutom Folkhälsomyndigheten har även Socialstyrelsen stått som avsändare till sådana bluff-mejl. Den 3 oktober informerade de om detta på den egna hemsidan.

Annons

"Har du fått mejl från Socialstyrelsen med erbjudande om att göra en hälsokontroll? Socialstyrelsen skickar aldrig ut den typen av mejl. Vi vill därför uppmana till att vara uppmärksam på bedrägerier. De senaste dagarna har flera personer hört av sig till Socialstyrelsen om att de fått mejl med erbjudande om att få sin hälsa bedömd genom att fylla i en hälsokontroll. Något som också kostar pengar. Socialstyrelsen skickar aldrig ut sådana mejl", skrev de då.

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Konsumentverket: "Hundratals anmälningar"

Ytterligare en myndighet, Konsumentverket, har uppmärksammat dessa falska mejl. För samtidigt som dessa mejl florerat har de fått "många frågor och anmälningar från personer som känner sig lurade".

Annons

"Konsumentverket har under en längre tid fått in hundratals anmälningar, samtal och mejl om webbplatser som erbjuder hälsobedömningar på nätet. Det handlar om vilseledande erbjudanden där konsumenter lockas att fylla i formulär som verkar gratis, men där de sedan fått betalningskrav i efterhand", skriver de i ett pressmeddelande.

Man går därför ut med sex råd för att skydda sig mot den här typen av bedrägerier. Det första rådet är att alltid vara vaksam till erbjudanden som påstås vara "gratis". Det andra rådet är att aldrig lämna ut kortuppgifter eller personnummer på en sida om du inte vet vem eller vilka som står bakom dem. Att läsa igenom villkor och att kontrollera avsändaren – exempelvis så att myndigheter inte har privata e-postadresser – är det tredje och fjärde rådet från myndigheten. Det femte rådet är att inte klicka på länkar i mejl som ser misstänkta ut. Avslutningsvis råder de den som blivit lurad, och som fått en faktura skickad till sig, att bestrida fakturan om man anser att priset inte framgått tydligt.

Så skyddar du dig mot bedrägerier Lämna aldrig ut kortuppgifter eller personliga uppgifter.

Var misstänksam om du får mejl eller sms när du uppmanas klicka på en länk och lämna känsliga uppgifter, som koder och personuppgifter. Följa aldrig sådana instruktioner. Inga banker eller seriösa företag skickar sådana meddelanden. Är du osäker, ring din bank eller företaget.

Ha unika lösenord för dina viktigaste tjänster, som din mejl, banken och e-legitimationen.

Godkänn aldrig att någon fjärrstyr din dator eller telefon. Källa: Polisen