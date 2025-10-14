Billigare kranvatten i 5 kommuner 2025 – vi har hela listan

Taxorna för vatten och avlopp, VA, har stigit i snitt 11 procent mellan åren 2024 och 2025. De höjda kostnaderna slår Sveriges fastighetsägare och bostadsrättsföreningar – men beroende på var du bor så blir prisskillnaden mer eller mindre stor.
Kartläggningen över de svenska VA-priserna har tagits fram av Nils Holgersson-gruppen, bestående av representanter från Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.
I undersökningen av VA-priserna ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. I hur många kommuner har VA-priserna blivit dyrare? Det här visade kartläggningen:
- Dyrare vatten: 260 kommuner
- Oförändrat: 24 kommuner
- Billigare: 5 kommuner
Hela listan: Så har VA-priserna ändrats 2024-2025
Det är med andra ord bara ett fåtal kommuner som fått billigare vatten och avloppspriser. Vilka rör det sig om, och hur ser situationen ut i kommunen där just du bor?
Här har vattnet blivit dyrare (och billigare) 2025:
- Trosa - Prisökning i procent: 39
- Botkyrka - Prisökning i procent: 38
- Salem - Prisökning i procent: 36.1
- Oskarshamn - Prisökning i procent: 35
- Strängnäs - Prisökning i procent: 35
- Mjölby - Prisökning i procent: 34.6
- Älvdalen - Prisökning i procent: 33.8
- Halmstad - Prisökning i procent: 32.1
- Höör - Prisökning i procent: 30.5
- Lidköping - Prisökning i procent: 29.8
- Vallentuna - Prisökning i procent: 29.8
- Simrishamn - Prisökning i procent: 29.6
- Karlskoga - Prisökning i procent: 29.3
- Enköping - Prisökning i procent: 29
- Solna - Prisökning i procent: 28.5
- Lindesberg - Prisökning i procent: 28.2
- Gällivare - Prisökning i procent: 26.5
- Gislaved - Prisökning i procent: 25.4
- Lidingö - Prisökning i procent: 25
- Skellefteå - Prisökning i procent: 25
- Lerum - Prisökning i procent: 25
- Skövde - Prisökning i procent: 25
- Kristinehamn - Prisökning i procent: 24.9
- Säffle - Prisökning i procent: 24.6
- Östersund - Prisökning i procent: 23.9
- Upplands Väsby - Prisökning i procent: 23.7
- Bollebygd - Prisökning i procent: 23.5
- Orsa - Prisökning i procent: 23
- Osby - Prisökning i procent: 23
- Järfälla - Prisökning i procent: 23
- Bromölla - Prisökning i procent: 22.2
- Skurup - Prisökning i procent: 22
- Växjö - Prisökning i procent: 21.6
- Alingsås - Prisökning i procent: 20.9
- Lund - Prisökning i procent: 20.5
- Danderyd - Prisökning i procent: 20.2
- Leksand - Prisökning i procent: 20
- Vansbro - Prisökning i procent: 20
- Varberg - Prisökning i procent: 20
- Täby - Prisökning i procent: 20
- Vänersborg - Prisökning i procent: 20
- Svedala - Prisökning i procent: 19.9
- Hässleholm - Prisökning i procent: 19.8
- Haparanda - Prisökning i procent: 19.6
- Norsjö - Prisökning i procent: 19.4
- Ekerö - Prisökning i procent: 19
- Haninge - Prisökning i procent: 19
- Nykvarn - Prisökning i procent: 19
- Södertälje - Prisökning i procent: 19
- Värmdö - Prisökning i procent: 19
- Timrå - Prisökning i procent: 19
- Gullspång - Prisökning i procent: 19
- Kungsbacka - Prisökning i procent: 18.9
- Sandviken - Prisökning i procent: 18.6
- Tomelilla - Prisökning i procent: 18.5
- Göteborg - Prisökning i procent: 18.1
- Nordanstig - Prisökning i procent: 18
- Borgholm - Prisökning i procent: 18
- Nora - Prisökning i procent: 17.1
- Hammarö - Prisökning i procent: 17
- Mora - Prisökning i procent: 16.9
- Hagfors - Prisökning i procent: 16.7
- Nybro - Prisökning i procent: 16.1
- Lilla Edet - Prisökning i procent: 16.1
- Västervik - Prisökning i procent: 16
- Kristianstad - Prisökning i procent: 16
- Sjöbo - Prisökning i procent: 16
- Tyresö - Prisökning i procent: 16
- Sundsvall - Prisökning i procent: 15.8
- Gnosjö - Prisökning i procent: 15.6
- Degerfors - Prisökning i procent: 15.5
- Ödeshög - Prisökning i procent: 15.5
- Uppvidinge - Prisökning i procent: 15.1
- Sigtuna - Prisökning i procent: 15.1
- Munkfors - Prisökning i procent: 15.1
- Falun - Prisökning i procent: 15
- Gävle - Prisökning i procent: 15
- Gotland - Prisökning i procent: 15
- Vaxholm - Prisökning i procent: 15
- Knivsta - Prisökning i procent: 15
- Lycksele - Prisökning i procent: 15
- Åmål - Prisökning i procent: 15
- Söderköping - Prisökning i procent: 15
- Laholm - Prisökning i procent: 14.7
- Kumla - Prisökning i procent: 14.7
- Stenungsund - Prisökning i procent: 14.6
- Karlshamn - Prisökning i procent: 14.5
- Åre - Prisökning i procent: 14.5
- Kungsör - Prisökning i procent: 14.5
- Huddinge - Prisökning i procent: 14.3
- Stockholm - Prisökning i procent: 14.3
- Tingsryd - Prisökning i procent: 14.1
- Nynäshamn - Prisökning i procent: 14
- Karlstad - Prisökning i procent: 14
- Öckerö - Prisökning i procent: 14
- Vingåker - Prisökning i procent: 13.8
- Vimmerby - Prisökning i procent: 13.7
- Ängelholm - Prisökning i procent: 13.6
- Hultsfred - Prisökning i procent: 13.4
- Ulricehamn - Prisökning i procent: 13.4
- Österåker - Prisökning i procent: 13
- Vaggeryd - Prisökning i procent: 12.9
- Malung-Sälen - Prisökning i procent: 12.7
- Lysekil - Prisökning i procent: 12.5
- Trollhättan - Prisökning i procent: 12.5
- Höganäs - Prisökning i procent: 12.4
- Uppsala - Prisökning i procent: 12
- Eda - Prisökning i procent: 12
- Borås - Prisökning i procent: 12
- Strömstad - Prisökning i procent: 12
- Töreboda - Prisökning i procent: 12
- Motala - Prisökning i procent: 11.9
- Åsele - Prisökning i procent: 11.6
- Kil - Prisökning i procent: 11.5
- Hörby - Prisökning i procent: 11.3
- Katrineholm - Prisökning i procent: 11.2
- Boden - Prisökning i procent: 11
- Piteå - Prisökning i procent: 11
- Vännäs - Prisökning i procent: 11
- Norberg - Prisökning i procent: 11
- Munkedal - Prisökning i procent: 11
- Hedemora - Prisökning i procent: 10.9
- Tranås - Prisökning i procent: 10.9
- Färgelanda - Prisökning i procent: 10.8
- Sölvesborg - Prisökning i procent: 10.7
- Borlänge - Prisökning i procent: 10.6
- Olofström - Prisökning i procent: 10.5
- Vetlanda - Prisökning i procent: 10.5
- Valdemarsvik - Prisökning i procent: 10.5
- Gnesta - Prisökning i procent: 10.3
- Kungälv - Prisökning i procent: 10.3
- Vadstena - Prisökning i procent: 10.3
- Gagnef - Prisökning i procent: 10
- Falkenberg - Prisökning i procent: 10
- Luleå - Prisökning i procent: 10
- Oxelösund - Prisökning i procent: 10
- Årjäng - Prisökning i procent: 10
- Hallstahammar - Prisökning i procent: 10
- Västerås - Prisökning i procent: 10
- Partille - Prisökning i procent: 9.9
- Eksjö - Prisökning i procent: 9.5
- Kalmar - Prisökning i procent: 9.5
- Mark - Prisökning i procent: 9.3
- Torsby - Prisökning i procent: 9.2
- Lekeberg - Prisökning i procent: 9.2
- Falköping - Prisökning i procent: 9.1
- Ockelbo - Prisökning i procent: 9
- Krokom - Prisökning i procent: 9
- Lessebo - Prisökning i procent: 9
- Eskilstuna - Prisökning i procent: 9
- Härnösand - Prisökning i procent: 9
- Fagersta - Prisökning i procent: 9
- Svalöv - Prisökning i procent: 8.7
- Älmhult - Prisökning i procent: 8.5
- Kävlinge - Prisökning i procent: 8.4
- Linköping - Prisökning i procent: 8.2
- Åtvidaberg - Prisökning i procent: 8.2
- Sunne - Prisökning i procent: 8.1
- Karlskrona - Prisökning i procent: 8
- Ludvika - Prisökning i procent: 8
- Härjedalen - Prisökning i procent: 8
- Markaryd - Prisökning i procent: 8
- Trelleborg - Prisökning i procent: 8
- Mölndal - Prisökning i procent: 8
- Kinda - Prisökning i procent: 8
- Arboga - Prisökning i procent: 7.7
- Hudiksvall - Prisökning i procent: 7.5
- Klippan - Prisökning i procent: 7.4
- Tranemo - Prisökning i procent: 7.4
- Uddevalla - Prisökning i procent: 7.4
- Ljusdal - Prisökning i procent: 7.1
- Helsingborg - Prisökning i procent: 7.1
- Nacka - Prisökning i procent: 7.1
- Sotenäs - Prisökning i procent: 7.1
- Hofors - Prisökning i procent: 7
- Kalix - Prisökning i procent: 7
- Burlöv - Prisökning i procent: 7
- Östhammar - Prisökning i procent: 7
- Forshaga - Prisökning i procent: 7
- Bengtsfors - Prisökning i procent: 7
- Mellerud - Prisökning i procent: 7
- Skara - Prisökning i procent: 7
- Jönköping - Prisökning i procent: 6.9
- Vellinge - Prisökning i procent: 6.9
- Karlsborg - Prisökning i procent: 6.8
- Hällefors - Prisökning i procent: 6.7
- Askersund - Prisökning i procent: 6.6
- Mörbylånga - Prisökning i procent: 6.5
- Alvesta - Prisökning i procent: 6.5
- Arjeplog - Prisökning i procent: 6.5
- Örnsköldsvik - Prisökning i procent: 6.5
- Hylte - Prisökning i procent: 6.4
- Ånge - Prisökning i procent: 6.4
- Bollnäs - Prisökning i procent: 6.1
- Bjuv - Prisökning i procent: 6.1
- Nässjö - Prisökning i procent: 6
- Älvsbyn - Prisökning i procent: 6
- Malmö - Prisökning i procent: 6
- Nyköping - Prisökning i procent: 6
- Arvika - Prisökning i procent: 6
- Storuman - Prisökning i procent: 6
- Ale - Prisökning i procent: 6
- Norrköping - Prisökning i procent: 5.9
- Söderhamn - Prisökning i procent: 5.7
- Malå - Prisökning i procent: 5.7
- Sollefteå - Prisökning i procent: 5.7
- Götene - Prisökning i procent: 5.7
- Åstorp - Prisökning i procent: 5.6
- Habo - Prisökning i procent: 5.4
- Kiruna - Prisökning i procent: 5.4
- Hallsberg - Prisökning i procent: 5.4
- Flen - Prisökning i procent: 5.2
- Värnamo - Prisökning i procent: 5.1
- Östra Göinge - Prisökning i procent: 5.1
- Grums - Prisökning i procent: 5.1
- Avesta - Prisökning i procent: 5
- Smedjebacken - Prisökning i procent: 5
- Emmaboda - Prisökning i procent: 5
- Ystad - Prisökning i procent: 5
- Heby - Prisökning i procent: 5
- Vilhelmina - Prisökning i procent: 5
- Dals Ed - Prisökning i procent: 5
- Tanum - Prisökning i procent: 5
- Finspång - Prisökning i procent: 5
- Orust - Prisökning i procent: 4.8
- Jokkmokk - Prisökning i procent: 4.7
- Säter - Prisökning i procent: 4.6
- Sundbyberg - Prisökning i procent: 4.5
- Robertsfors - Prisökning i procent: 4.5
- Surahammar - Prisökning i procent: 4.3
- Vårgårda - Prisökning i procent: 4.2
- Kramfors - Prisökning i procent: 4.1
- Bräcke - Prisökning i procent: 4
- Arvidsjaur - Prisökning i procent: 4
- Tierp - Prisökning i procent: 4
- Bjurholm - Prisökning i procent: 4
- Sorsele - Prisökning i procent: 4
- Mariestad - Prisökning i procent: 4
- Eslöv - Prisökning i procent: 3.5
- Storfors - Prisökning i procent: 3.5
- Laxå - Prisökning i procent: 3.5
- Landskrona - Prisökning i procent: 3.3
- Aneby - Prisökning i procent: 3.2
- Sävsjö - Prisökning i procent: 3.2
- Örebro - Prisökning i procent: 3.2
- Ovanåker - Prisökning i procent: 3
- Upplands Bro - Prisökning i procent: 2.6
- Filipstad - Prisökning i procent: 2.6
- Övertorneå - Prisökning i procent: 2.5
- Lomma - Prisökning i procent: 2.3
- Perstorp - Prisökning i procent: 2.2
- Vindeln - Prisökning i procent: 2
- Strömsund - Prisökning i procent: 1.9
- Håbo - Prisökning i procent: 1.9
- Pajala - Prisökning i procent: 1.7
- Herrljunga - Prisökning i procent: 1.6
- Tjörn - Prisökning i procent: 1.6
- Ljusnarsberg - Prisökning i procent: 1.2
- Högsby - Prisökning i procent: 1
- Umeå - Prisökning i procent: 0.5
- Ronneby - Prisökning i procent: 0
- Rättvik - Prisökning i procent: 0
- Berg - Prisökning i procent: 0
- Ragunda - Prisökning i procent: 0
- Mullsjö - Prisökning i procent: 0
- Torsås - Prisökning i procent: 0
- Ljungby - Prisökning i procent: 0
- Staffanstorp - Prisökning i procent: 0
- Örkelljunga - Prisökning i procent: 0
- Norrtälje - Prisökning i procent: 0
- Sollentuna - Prisökning i procent: 0
- Älvkarleby - Prisökning i procent: 0
- Dorotea - Prisökning i procent: 0
- Köping - Prisökning i procent: 0
- Sala - Prisökning i procent: 0
- Skinnskatteberg - Prisökning i procent: 0
- Essunga - Prisökning i procent: 0
- Grästorp - Prisökning i procent: 0
- Härryda - Prisökning i procent: 0
- Svenljunga - Prisökning i procent: 0
- Tidaholm - Prisökning i procent: 0
- Vara - Prisökning i procent: 0
- Boxholm - Prisökning i procent: 0
- Ydre - Prisökning i procent: 0
- Båstad - Prisökning i procent: -0.1
- Hjo - Prisökning i procent: -0.4
- Tibro - Prisökning i procent: -0.4
- Nordmaling - Prisökning i procent: -0.7
- Överkalix - Prisökning i procent: -1.4
Boende i kommunerna Båstad, Hjo, Tibro, Nordmaling och Överkalix är med andra ord vinnarna i frågan om VA-priser 2025. Där har priserna blivit lägre under den undersökta perioden. Störst prisändring är det däremot i Trosa, Botkyrka och Salem kommun.
Tänk på detta - när vattnet blir dyrare
Märks det i plånboken om VA-priserna blir högre? Svaret på den frågan är att det beror på din boendesituation. I bostadsrättsföreningar är det föreningen som får VA-räkningen och fördelar ut den kostnaden genom månadsavgiften. Den som bor i villa och äger fastigheten ser däremot VA-höjningen direkt på sin egen räkning.
För att hålla ner på vattenkostnaderna finns det flera enkla åtgärder att ta till i vardagen, till exempel:
- Duscha kortare: En dusch på fem minuter drar mellan 45 och 100 liter vatten, enligt uppgifter från Vattenfall. Men de flesta duschar längre än så.
- Kanna i kylen: Ha kallt dricksvatten på flaska/kanna i kylen så du slipper spola länge.
- Regnvatten till bevattning: Samla in regnvatten i en tunna/balja, som du kan återanvända till bevattning i trädgården.
- Åtgärda eventuellt dropp i toaletten: En toalett som står och droppar eller rinner drar mängder med vatten, helt i onödan.
Stäng av vatten medan du tvålar in dig, diskar och borstar tänderna. Låt inte kranen stå och rinna när det inte behövs.