Billigare kranvatten i 5 kommuner 2025 – vi har hela listan

Publicerad: 14 okt. 2025, kl. 13:06
Ett glas som fylls med kranvatten, en räkning och ett bostadsområde i Sverige.
VA-priserna har höjts mellan 2024-2025 – men inte överallt. Foto: Christine Olsson/TT & Martina Holmberg/TT & Jessica/Gow

Dyrare VA-priser är ett faktum i 260 svenska kommuner. I 5 kommuner ser läget annorlunda ut – här har priserna istället blivit billigare mellan 2024-2025.

Mathilda Lundqvist
Mathilda Lundqvist,
Nyhetschef

Ämnen:

Vatten, kommun

Taxorna för vatten och avlopp, VA, har stigit i snitt 11 procent mellan åren 2024 och 2025. De höjda kostnaderna slår Sveriges fastighetsägare och bostadsrättsföreningar – men beroende på var du bor så blir prisskillnaden mer eller mindre stor.

Kartläggningen över de svenska VA-priserna har tagits fram av Nils Holgersson-gruppen, bestående av representanter från Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta. 

I undersökningen av VA-priserna ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. I hur många kommuner har VA-priserna blivit dyrare? Det här visade kartläggningen:

  • Dyrare vatten: 260 kommuner
  • Oförändrat: 24 kommuner
  • Billigare: 5 kommuner

LÄS MER: Extrem prishöjning på vatten och avlopp – här är det dyrast

Foto: Johan Carlberg/SVD/TT

Hela listan: Så har VA-priserna ändrats 2024-2025

Det är med andra ord bara ett fåtal kommuner som fått billigare vatten och avloppspriser. Vilka rör det sig om, och hur ser situationen ut i kommunen där just du bor?

Här har vattnet blivit dyrare (och billigare) 2025:

  1. Trosa - Prisökning i procent: 39
  2. Botkyrka - Prisökning i procent: 38
  3. Salem - Prisökning i procent: 36.1
  4. Oskarshamn - Prisökning i procent: 35
  5. Strängnäs - Prisökning i procent: 35
  6. Mjölby - Prisökning i procent: 34.6
  7. Älvdalen - Prisökning i procent: 33.8
  8. Halmstad - Prisökning i procent: 32.1
  9. Höör - Prisökning i procent: 30.5
  10. Lidköping - Prisökning i procent: 29.8
  11. Vallentuna - Prisökning i procent: 29.8
  12. Simrishamn - Prisökning i procent: 29.6
  13. Karlskoga - Prisökning i procent: 29.3
  14. Enköping - Prisökning i procent: 29
  15. Solna - Prisökning i procent: 28.5
  16. Lindesberg - Prisökning i procent: 28.2
  17. Gällivare - Prisökning i procent: 26.5
  18. Gislaved - Prisökning i procent: 25.4
  19. Lidingö - Prisökning i procent: 25
  20. Skellefteå - Prisökning i procent: 25
  21. Lerum - Prisökning i procent: 25
  22. Skövde - Prisökning i procent: 25
  23. Kristinehamn - Prisökning i procent: 24.9
  24. Säffle - Prisökning i procent: 24.6
  25. Östersund - Prisökning i procent: 23.9
  26. Upplands Väsby - Prisökning i procent: 23.7
  27. Bollebygd - Prisökning i procent: 23.5
  28. Orsa - Prisökning i procent: 23
  29. Osby - Prisökning i procent: 23
  30. Järfälla - Prisökning i procent: 23
  31. Bromölla - Prisökning i procent: 22.2
  32. Skurup - Prisökning i procent: 22
  33. Växjö - Prisökning i procent: 21.6
  34. Alingsås - Prisökning i procent: 20.9
  35. Lund - Prisökning i procent: 20.5
  36. Danderyd - Prisökning i procent: 20.2
  37. Leksand - Prisökning i procent: 20
  38. Vansbro - Prisökning i procent: 20
  39. Varberg - Prisökning i procent: 20
  40. Täby - Prisökning i procent: 20
  41. Vänersborg - Prisökning i procent: 20
  42. Svedala - Prisökning i procent: 19.9
  43. Hässleholm - Prisökning i procent: 19.8
  44. Haparanda - Prisökning i procent: 19.6
  45. Norsjö - Prisökning i procent: 19.4
  46. Ekerö - Prisökning i procent: 19
  47. Haninge - Prisökning i procent: 19
  48. Nykvarn - Prisökning i procent: 19
  49. Södertälje - Prisökning i procent: 19
  50. Värmdö - Prisökning i procent: 19
  51. Timrå - Prisökning i procent: 19
  52. Gullspång - Prisökning i procent: 19
  53. Kungsbacka - Prisökning i procent: 18.9
  54. Sandviken - Prisökning i procent: 18.6
  55. Tomelilla - Prisökning i procent: 18.5
  56. Göteborg - Prisökning i procent: 18.1
  57. Nordanstig - Prisökning i procent: 18
  58. Borgholm - Prisökning i procent: 18
  59. Nora - Prisökning i procent: 17.1
  60. Hammarö - Prisökning i procent: 17
  61. Mora - Prisökning i procent: 16.9
  62. Hagfors - Prisökning i procent: 16.7
  63. Nybro - Prisökning i procent: 16.1
  64. Lilla Edet - Prisökning i procent: 16.1
  65. Västervik - Prisökning i procent: 16
  66. Kristianstad - Prisökning i procent: 16
  67. Sjöbo - Prisökning i procent: 16
  68. Tyresö - Prisökning i procent: 16
  69. Sundsvall - Prisökning i procent: 15.8
  70. Gnosjö - Prisökning i procent: 15.6
  71. Degerfors - Prisökning i procent: 15.5
  72. Ödeshög - Prisökning i procent: 15.5
  73. Uppvidinge - Prisökning i procent: 15.1
  74. Sigtuna - Prisökning i procent: 15.1
  75. Munkfors - Prisökning i procent: 15.1
  76. Falun - Prisökning i procent: 15
  77. Gävle - Prisökning i procent: 15
  78. Gotland - Prisökning i procent: 15
  79. Vaxholm - Prisökning i procent: 15
  80. Knivsta - Prisökning i procent: 15
  81. Lycksele - Prisökning i procent: 15
  82. Åmål - Prisökning i procent: 15
  83. Söderköping - Prisökning i procent: 15
  84. Laholm - Prisökning i procent: 14.7
  85. Kumla - Prisökning i procent: 14.7
  86. Stenungsund - Prisökning i procent: 14.6
  87. Karlshamn - Prisökning i procent: 14.5
  88. Åre - Prisökning i procent: 14.5
  89. Kungsör - Prisökning i procent: 14.5
  90. Huddinge - Prisökning i procent: 14.3
  91. Stockholm - Prisökning i procent: 14.3
  92. Tingsryd - Prisökning i procent: 14.1
  93. Nynäshamn - Prisökning i procent: 14
  94. Karlstad - Prisökning i procent: 14
  95. Öckerö - Prisökning i procent: 14
  96. Vingåker - Prisökning i procent: 13.8
  97. Vimmerby - Prisökning i procent: 13.7
  98. Ängelholm - Prisökning i procent: 13.6
  99. Hultsfred - Prisökning i procent: 13.4
  100. Ulricehamn - Prisökning i procent: 13.4
  101. Österåker - Prisökning i procent: 13
  102. Vaggeryd - Prisökning i procent: 12.9
  103. Malung-Sälen - Prisökning i procent: 12.7
  104. Lysekil - Prisökning i procent: 12.5
  105. Trollhättan - Prisökning i procent: 12.5
  106. Höganäs - Prisökning i procent: 12.4
  107. Uppsala - Prisökning i procent: 12
  108. Eda - Prisökning i procent: 12
  109. Borås - Prisökning i procent: 12
  110. Strömstad - Prisökning i procent: 12
  111. Töreboda - Prisökning i procent: 12
  112. Motala - Prisökning i procent: 11.9
  113. Åsele - Prisökning i procent: 11.6
  114. Kil - Prisökning i procent: 11.5
  115. Hörby - Prisökning i procent: 11.3
  116. Katrineholm - Prisökning i procent: 11.2
  117. Boden - Prisökning i procent: 11
  118. Piteå - Prisökning i procent: 11
  119. Vännäs - Prisökning i procent: 11
  120. Norberg - Prisökning i procent: 11
  121. Munkedal - Prisökning i procent: 11
  122. Hedemora - Prisökning i procent: 10.9
  123. Tranås - Prisökning i procent: 10.9
  124. Färgelanda - Prisökning i procent: 10.8
  125. Sölvesborg - Prisökning i procent: 10.7
  126. Borlänge - Prisökning i procent: 10.6
  127. Olofström - Prisökning i procent: 10.5
  128. Vetlanda - Prisökning i procent: 10.5
  129. Valdemarsvik - Prisökning i procent: 10.5
  130. Gnesta - Prisökning i procent: 10.3
  131. Kungälv - Prisökning i procent: 10.3
  132. Vadstena - Prisökning i procent: 10.3
  133. Gagnef - Prisökning i procent: 10
  134. Falkenberg - Prisökning i procent: 10
  135. Luleå - Prisökning i procent: 10
  136. Oxelösund - Prisökning i procent: 10
  137. Årjäng - Prisökning i procent: 10
  138. Hallstahammar - Prisökning i procent: 10
  139. Västerås - Prisökning i procent: 10
  140. Partille - Prisökning i procent: 9.9
  141. Eksjö - Prisökning i procent: 9.5
  142. Kalmar - Prisökning i procent: 9.5
  143. Mark - Prisökning i procent: 9.3
  144. Torsby - Prisökning i procent: 9.2
  145. Lekeberg - Prisökning i procent: 9.2
  146. Falköping - Prisökning i procent: 9.1
  147. Ockelbo - Prisökning i procent: 9
  148. Krokom - Prisökning i procent: 9
  149. Lessebo - Prisökning i procent: 9
  150. Eskilstuna - Prisökning i procent: 9
  151. Härnösand - Prisökning i procent: 9
  152. Fagersta - Prisökning i procent: 9
  153. Svalöv - Prisökning i procent: 8.7
  154. Älmhult - Prisökning i procent: 8.5
  155. Kävlinge - Prisökning i procent: 8.4
  156. Linköping - Prisökning i procent: 8.2
  157. Åtvidaberg - Prisökning i procent: 8.2
  158. Sunne - Prisökning i procent: 8.1
  159. Karlskrona - Prisökning i procent: 8
  160. Ludvika - Prisökning i procent: 8
  161. Härjedalen - Prisökning i procent: 8
  162. Markaryd - Prisökning i procent: 8
  163. Trelleborg - Prisökning i procent: 8
  164. Mölndal - Prisökning i procent: 8
  165. Kinda - Prisökning i procent: 8
  166. Arboga - Prisökning i procent: 7.7
  167. Hudiksvall - Prisökning i procent: 7.5
  168. Klippan - Prisökning i procent: 7.4
  169. Tranemo - Prisökning i procent: 7.4
  170. Uddevalla - Prisökning i procent: 7.4
  171. Ljusdal - Prisökning i procent: 7.1
  172. Helsingborg - Prisökning i procent: 7.1
  173. Nacka - Prisökning i procent: 7.1
  174. Sotenäs - Prisökning i procent: 7.1
  175. Hofors - Prisökning i procent: 7
  176. Kalix - Prisökning i procent: 7
  177. Burlöv - Prisökning i procent: 7
  178. Östhammar - Prisökning i procent: 7
  179. Forshaga - Prisökning i procent: 7
  180. Bengtsfors - Prisökning i procent: 7
  181. Mellerud - Prisökning i procent: 7
  182. Skara - Prisökning i procent: 7
  183. Jönköping - Prisökning i procent: 6.9
  184. Vellinge - Prisökning i procent: 6.9
  185. Karlsborg - Prisökning i procent: 6.8
  186. Hällefors - Prisökning i procent: 6.7
  187. Askersund - Prisökning i procent: 6.6
  188. Mörbylånga - Prisökning i procent: 6.5
  189. Alvesta - Prisökning i procent: 6.5
  190. Arjeplog - Prisökning i procent: 6.5
  191. Örnsköldsvik - Prisökning i procent: 6.5
  192. Hylte - Prisökning i procent: 6.4
  193. Ånge - Prisökning i procent: 6.4
  194. Bollnäs - Prisökning i procent: 6.1
  195. Bjuv - Prisökning i procent: 6.1
  196. Nässjö - Prisökning i procent: 6
  197. Älvsbyn - Prisökning i procent: 6
  198. Malmö - Prisökning i procent: 6
  199. Nyköping - Prisökning i procent: 6
  200. Arvika - Prisökning i procent: 6
  201. Storuman - Prisökning i procent: 6
  202. Ale - Prisökning i procent: 6
  203. Norrköping - Prisökning i procent: 5.9
  204. Söderhamn - Prisökning i procent: 5.7
  205. Malå - Prisökning i procent: 5.7
  206. Sollefteå - Prisökning i procent: 5.7
  207. Götene - Prisökning i procent: 5.7
  208. Åstorp - Prisökning i procent: 5.6
  209. Habo - Prisökning i procent: 5.4
  210. Kiruna - Prisökning i procent: 5.4
  211. Hallsberg - Prisökning i procent: 5.4
  212. Flen - Prisökning i procent: 5.2
  213. Värnamo - Prisökning i procent: 5.1
  214. Östra Göinge - Prisökning i procent: 5.1
  215. Grums - Prisökning i procent: 5.1
  216. Avesta - Prisökning i procent: 5
  217. Smedjebacken - Prisökning i procent: 5
  218. Emmaboda - Prisökning i procent: 5
  219. Ystad - Prisökning i procent: 5
  220. Heby - Prisökning i procent: 5
  221. Vilhelmina - Prisökning i procent: 5
  222. Dals Ed - Prisökning i procent: 5
  223. Tanum - Prisökning i procent: 5
  224. Finspång - Prisökning i procent: 5
  225. Orust - Prisökning i procent: 4.8
  226. Jokkmokk - Prisökning i procent: 4.7
  227. Säter - Prisökning i procent: 4.6
  228. Sundbyberg - Prisökning i procent: 4.5
  229. Robertsfors - Prisökning i procent: 4.5
  230. Surahammar - Prisökning i procent: 4.3
  231. Vårgårda - Prisökning i procent: 4.2
  232. Kramfors - Prisökning i procent: 4.1
  233. Bräcke - Prisökning i procent: 4
  234. Arvidsjaur - Prisökning i procent: 4
  235. Tierp - Prisökning i procent: 4
  236. Bjurholm - Prisökning i procent: 4
  237. Sorsele - Prisökning i procent: 4
  238. Mariestad - Prisökning i procent: 4
  239. Eslöv - Prisökning i procent: 3.5
  240. Storfors - Prisökning i procent: 3.5
  241. Laxå - Prisökning i procent: 3.5
  242. Landskrona - Prisökning i procent: 3.3
  243. Aneby - Prisökning i procent: 3.2
  244. Sävsjö - Prisökning i procent: 3.2
  245. Örebro - Prisökning i procent: 3.2
  246. Ovanåker - Prisökning i procent: 3
  247. Upplands Bro - Prisökning i procent: 2.6
  248. Filipstad - Prisökning i procent: 2.6
  249. Övertorneå - Prisökning i procent: 2.5
  250. Lomma - Prisökning i procent: 2.3
  251. Perstorp - Prisökning i procent: 2.2
  252. Vindeln - Prisökning i procent: 2
  253. Strömsund - Prisökning i procent: 1.9
  254. Håbo - Prisökning i procent: 1.9
  255. Pajala - Prisökning i procent: 1.7
  256. Herrljunga - Prisökning i procent: 1.6
  257. Tjörn - Prisökning i procent: 1.6
  258. Ljusnarsberg - Prisökning i procent: 1.2
  259. Högsby - Prisökning i procent: 1
  260. Umeå - Prisökning i procent: 0.5
  261. Ronneby - Prisökning i procent: 0
  262. Rättvik - Prisökning i procent: 0
  263. Berg - Prisökning i procent: 0
  264. Ragunda - Prisökning i procent: 0
  265. Mullsjö - Prisökning i procent: 0
  266. Torsås - Prisökning i procent: 0
  267. Ljungby - Prisökning i procent: 0
  268. Staffanstorp - Prisökning i procent: 0
  269. Örkelljunga - Prisökning i procent: 0
  270. Norrtälje - Prisökning i procent: 0
  271. Sollentuna - Prisökning i procent: 0
  272. Älvkarleby - Prisökning i procent: 0
  273. Dorotea - Prisökning i procent: 0
  274. Köping - Prisökning i procent: 0
  275. Sala - Prisökning i procent: 0
  276. Skinnskatteberg - Prisökning i procent: 0
  277. Essunga - Prisökning i procent: 0
  278. Grästorp - Prisökning i procent: 0
  279. Härryda - Prisökning i procent: 0
  280. Svenljunga - Prisökning i procent: 0
  281. Tidaholm - Prisökning i procent: 0
  282. Vara - Prisökning i procent: 0
  283. Boxholm - Prisökning i procent: 0
  284. Ydre - Prisökning i procent: 0
  285. Båstad - Prisökning i procent: -0.1
  286. Hjo - Prisökning i procent: -0.4
  287. Tibro - Prisökning i procent: -0.4
  288. Nordmaling - Prisökning i procent: -0.7
  289. Överkalix - Prisökning i procent: -1.4

Boende i kommunerna Båstad, Hjo, Tibro, Nordmaling och Överkalix är med andra ord vinnarna i frågan om VA-priser 2025. Där har priserna blivit lägre under den undersökta perioden. Störst prisändring är det däremot i Trosa, Botkyrka och Salem kommun.

LÄS MER: 21 600 kronor mer för vatten – om du bor här

Foto: Christine Olsson/TT

Tänk på detta - när vattnet blir dyrare

Märks det i plånboken om VA-priserna blir högre? Svaret på den frågan är att det beror på din boendesituation. I bostadsrättsföreningar är det föreningen som får VA-räkningen och fördelar ut den kostnaden genom månadsavgiften. Den som bor i villa och äger fastigheten ser däremot VA-höjningen direkt på sin egen räkning. 

För att hålla ner på vattenkostnaderna finns det flera enkla åtgärder att ta till i vardagen, till exempel:

  • Duscha kortare: En dusch på fem minuter drar mellan 45 och 100 liter vatten, enligt uppgifter från Vattenfall. Men de flesta duschar längre än så.
  • Kanna i kylen: Ha kallt dricksvatten på flaska/kanna i kylen så du slipper spola länge.
  • Regnvatten till bevattning: Samla in regnvatten i en tunna/balja, som du kan återanvända till bevattning i trädgården. 
  • Åtgärda eventuellt dropp i toaletten: En toalett som står och droppar eller rinner drar mängder med vatten, helt i onödan.

  • Stäng av vatten medan du tvålar in dig, diskar och borstar tänderna. Låt inte kranen stå och rinna när det inte behövs. 

