Billigare kranvatten i 5 kommuner 2025 – vi har hela listan

Dyrare VA-priser är ett faktum i 260 svenska kommuner. I 5 kommuner ser läget annorlunda ut – här har priserna istället blivit billigare mellan 2024-2025.

Taxorna för vatten och avlopp, VA, har stigit i snitt 11 procent mellan åren 2024 och 2025. De höjda kostnaderna slår Sveriges fastighetsägare och bostadsrättsföreningar – men beroende på var du bor så blir prisskillnaden mer eller mindre stor.

Kartläggningen över de svenska VA-priserna har tagits fram av Nils Holgersson-gruppen, bestående av representanter från Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

I undersökningen av VA-priserna ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. I hur många kommuner har VA-priserna blivit dyrare? Det här visade kartläggningen:

Dyrare vatten: 260 kommuner

260 kommuner Oförändrat: 24 kommuner

24 kommuner Billigare: 5 kommuner

Foto: Johan Carlberg/SVD/TT

Hela listan: Så har VA-priserna ändrats 2024-2025

Det är med andra ord bara ett fåtal kommuner som fått billigare vatten och avloppspriser. Vilka rör det sig om, och hur ser situationen ut i kommunen där just du bor?

Här har vattnet blivit dyrare (och billigare) 2025: Trosa - Prisökning i procent: 39 Botkyrka - Prisökning i procent: 38 Salem - Prisökning i procent: 36.1 Oskarshamn - Prisökning i procent: 35 Strängnäs - Prisökning i procent: 35 Mjölby - Prisökning i procent: 34.6 Älvdalen - Prisökning i procent: 33.8 Halmstad - Prisökning i procent: 32.1 Höör - Prisökning i procent: 30.5 Lidköping - Prisökning i procent: 29.8 Vallentuna - Prisökning i procent: 29.8 Simrishamn - Prisökning i procent: 29.6 Karlskoga - Prisökning i procent: 29.3 Enköping - Prisökning i procent: 29 Solna - Prisökning i procent: 28.5 Lindesberg - Prisökning i procent: 28.2 Gällivare - Prisökning i procent: 26.5 Gislaved - Prisökning i procent: 25.4 Lidingö - Prisökning i procent: 25 Skellefteå - Prisökning i procent: 25 Lerum - Prisökning i procent: 25 Skövde - Prisökning i procent: 25 Kristinehamn - Prisökning i procent: 24.9 Säffle - Prisökning i procent: 24.6 Östersund - Prisökning i procent: 23.9 Upplands Väsby - Prisökning i procent: 23.7 Bollebygd - Prisökning i procent: 23.5 Orsa - Prisökning i procent: 23 Osby - Prisökning i procent: 23 Järfälla - Prisökning i procent: 23 Bromölla - Prisökning i procent: 22.2 Skurup - Prisökning i procent: 22 Växjö - Prisökning i procent: 21.6 Alingsås - Prisökning i procent: 20.9 Lund - Prisökning i procent: 20.5 Danderyd - Prisökning i procent: 20.2 Leksand - Prisökning i procent: 20 Vansbro - Prisökning i procent: 20 Varberg - Prisökning i procent: 20 Täby - Prisökning i procent: 20 Vänersborg - Prisökning i procent: 20 Svedala - Prisökning i procent: 19.9 Hässleholm - Prisökning i procent: 19.8 Haparanda - Prisökning i procent: 19.6 Norsjö - Prisökning i procent: 19.4 Ekerö - Prisökning i procent: 19 Haninge - Prisökning i procent: 19 Nykvarn - Prisökning i procent: 19 Södertälje - Prisökning i procent: 19 Värmdö - Prisökning i procent: 19 Timrå - Prisökning i procent: 19 Gullspång - Prisökning i procent: 19 Kungsbacka - Prisökning i procent: 18.9 Sandviken - Prisökning i procent: 18.6 Tomelilla - Prisökning i procent: 18.5 Göteborg - Prisökning i procent: 18.1 Nordanstig - Prisökning i procent: 18 Borgholm - Prisökning i procent: 18 Nora - Prisökning i procent: 17.1 Hammarö - Prisökning i procent: 17 Mora - Prisökning i procent: 16.9 Hagfors - Prisökning i procent: 16.7 Nybro - Prisökning i procent: 16.1 Lilla Edet - Prisökning i procent: 16.1 Västervik - Prisökning i procent: 16 Kristianstad - Prisökning i procent: 16 Sjöbo - Prisökning i procent: 16 Tyresö - Prisökning i procent: 16 Sundsvall - Prisökning i procent: 15.8 Gnosjö - Prisökning i procent: 15.6 Degerfors - Prisökning i procent: 15.5 Ödeshög - Prisökning i procent: 15.5 Uppvidinge - Prisökning i procent: 15.1 Sigtuna - Prisökning i procent: 15.1 Munkfors - Prisökning i procent: 15.1 Falun - Prisökning i procent: 15 Gävle - Prisökning i procent: 15 Gotland - Prisökning i procent: 15 Vaxholm - Prisökning i procent: 15 Knivsta - Prisökning i procent: 15 Lycksele - Prisökning i procent: 15 Åmål - Prisökning i procent: 15 Söderköping - Prisökning i procent: 15 Laholm - Prisökning i procent: 14.7 Kumla - Prisökning i procent: 14.7 Stenungsund - Prisökning i procent: 14.6 Karlshamn - Prisökning i procent: 14.5 Åre - Prisökning i procent: 14.5 Kungsör - Prisökning i procent: 14.5 Huddinge - Prisökning i procent: 14.3 Stockholm - Prisökning i procent: 14.3 Tingsryd - Prisökning i procent: 14.1 Nynäshamn - Prisökning i procent: 14 Karlstad - Prisökning i procent: 14 Öckerö - Prisökning i procent: 14 Vingåker - Prisökning i procent: 13.8 Vimmerby - Prisökning i procent: 13.7 Ängelholm - Prisökning i procent: 13.6 Hultsfred - Prisökning i procent: 13.4 Ulricehamn - Prisökning i procent: 13.4 Österåker - Prisökning i procent: 13 Vaggeryd - Prisökning i procent: 12.9 Malung-Sälen - Prisökning i procent: 12.7 Lysekil - Prisökning i procent: 12.5 Trollhättan - Prisökning i procent: 12.5 Höganäs - Prisökning i procent: 12.4 Uppsala - Prisökning i procent: 12 Eda - Prisökning i procent: 12 Borås - Prisökning i procent: 12 Strömstad - Prisökning i procent: 12 Töreboda - Prisökning i procent: 12 Motala - Prisökning i procent: 11.9 Åsele - Prisökning i procent: 11.6 Kil - Prisökning i procent: 11.5 Hörby - Prisökning i procent: 11.3 Katrineholm - Prisökning i procent: 11.2 Boden - Prisökning i procent: 11 Piteå - Prisökning i procent: 11 Vännäs - Prisökning i procent: 11 Norberg - Prisökning i procent: 11 Munkedal - Prisökning i procent: 11 Hedemora - Prisökning i procent: 10.9 Tranås - Prisökning i procent: 10.9 Färgelanda - Prisökning i procent: 10.8 Sölvesborg - Prisökning i procent: 10.7 Borlänge - Prisökning i procent: 10.6 Olofström - Prisökning i procent: 10.5 Vetlanda - Prisökning i procent: 10.5 Valdemarsvik - Prisökning i procent: 10.5 Gnesta - Prisökning i procent: 10.3 Kungälv - Prisökning i procent: 10.3 Vadstena - Prisökning i procent: 10.3 Gagnef - Prisökning i procent: 10 Falkenberg - Prisökning i procent: 10 Luleå - Prisökning i procent: 10 Oxelösund - Prisökning i procent: 10 Årjäng - Prisökning i procent: 10 Hallstahammar - Prisökning i procent: 10 Västerås - Prisökning i procent: 10 Partille - Prisökning i procent: 9.9 Eksjö - Prisökning i procent: 9.5 Kalmar - Prisökning i procent: 9.5 Mark - Prisökning i procent: 9.3 Torsby - Prisökning i procent: 9.2 Lekeberg - Prisökning i procent: 9.2 Falköping - Prisökning i procent: 9.1 Ockelbo - Prisökning i procent: 9 Krokom - Prisökning i procent: 9 Lessebo - Prisökning i procent: 9 Eskilstuna - Prisökning i procent: 9 Härnösand - Prisökning i procent: 9 Fagersta - Prisökning i procent: 9 Svalöv - Prisökning i procent: 8.7 Älmhult - Prisökning i procent: 8.5 Kävlinge - Prisökning i procent: 8.4 Linköping - Prisökning i procent: 8.2 Åtvidaberg - Prisökning i procent: 8.2 Sunne - Prisökning i procent: 8.1 Karlskrona - Prisökning i procent: 8 Ludvika - Prisökning i procent: 8 Härjedalen - Prisökning i procent: 8 Markaryd - Prisökning i procent: 8 Trelleborg - Prisökning i procent: 8 Mölndal - Prisökning i procent: 8 Kinda - Prisökning i procent: 8 Arboga - Prisökning i procent: 7.7 Hudiksvall - Prisökning i procent: 7.5 Klippan - Prisökning i procent: 7.4 Tranemo - Prisökning i procent: 7.4 Uddevalla - Prisökning i procent: 7.4 Ljusdal - Prisökning i procent: 7.1 Helsingborg - Prisökning i procent: 7.1 Nacka - Prisökning i procent: 7.1 Sotenäs - Prisökning i procent: 7.1 Hofors - Prisökning i procent: 7 Kalix - Prisökning i procent: 7 Burlöv - Prisökning i procent: 7 Östhammar - Prisökning i procent: 7 Forshaga - Prisökning i procent: 7 Bengtsfors - Prisökning i procent: 7 Mellerud - Prisökning i procent: 7 Skara - Prisökning i procent: 7 Jönköping - Prisökning i procent: 6.9 Vellinge - Prisökning i procent: 6.9 Karlsborg - Prisökning i procent: 6.8 Hällefors - Prisökning i procent: 6.7 Askersund - Prisökning i procent: 6.6 Mörbylånga - Prisökning i procent: 6.5 Alvesta - Prisökning i procent: 6.5 Arjeplog - Prisökning i procent: 6.5 Örnsköldsvik - Prisökning i procent: 6.5 Hylte - Prisökning i procent: 6.4 Ånge - Prisökning i procent: 6.4 Bollnäs - Prisökning i procent: 6.1 Bjuv - Prisökning i procent: 6.1 Nässjö - Prisökning i procent: 6 Älvsbyn - Prisökning i procent: 6 Malmö - Prisökning i procent: 6 Nyköping - Prisökning i procent: 6 Arvika - Prisökning i procent: 6 Storuman - Prisökning i procent: 6 Ale - Prisökning i procent: 6 Norrköping - Prisökning i procent: 5.9 Söderhamn - Prisökning i procent: 5.7 Malå - Prisökning i procent: 5.7 Sollefteå - Prisökning i procent: 5.7 Götene - Prisökning i procent: 5.7 Åstorp - Prisökning i procent: 5.6 Habo - Prisökning i procent: 5.4 Kiruna - Prisökning i procent: 5.4 Hallsberg - Prisökning i procent: 5.4 Flen - Prisökning i procent: 5.2 Värnamo - Prisökning i procent: 5.1 Östra Göinge - Prisökning i procent: 5.1 Grums - Prisökning i procent: 5.1 Avesta - Prisökning i procent: 5 Smedjebacken - Prisökning i procent: 5 Emmaboda - Prisökning i procent: 5 Ystad - Prisökning i procent: 5 Heby - Prisökning i procent: 5 Vilhelmina - Prisökning i procent: 5 Dals Ed - Prisökning i procent: 5 Tanum - Prisökning i procent: 5 Finspång - Prisökning i procent: 5 Orust - Prisökning i procent: 4.8 Jokkmokk - Prisökning i procent: 4.7 Säter - Prisökning i procent: 4.6 Sundbyberg - Prisökning i procent: 4.5 Robertsfors - Prisökning i procent: 4.5 Surahammar - Prisökning i procent: 4.3 Vårgårda - Prisökning i procent: 4.2 Kramfors - Prisökning i procent: 4.1 Bräcke - Prisökning i procent: 4 Arvidsjaur - Prisökning i procent: 4 Tierp - Prisökning i procent: 4 Bjurholm - Prisökning i procent: 4 Sorsele - Prisökning i procent: 4 Mariestad - Prisökning i procent: 4 Eslöv - Prisökning i procent: 3.5 Storfors - Prisökning i procent: 3.5 Laxå - Prisökning i procent: 3.5 Landskrona - Prisökning i procent: 3.3 Aneby - Prisökning i procent: 3.2 Sävsjö - Prisökning i procent: 3.2 Örebro - Prisökning i procent: 3.2 Ovanåker - Prisökning i procent: 3 Upplands Bro - Prisökning i procent: 2.6 Filipstad - Prisökning i procent: 2.6 Övertorneå - Prisökning i procent: 2.5 Lomma - Prisökning i procent: 2.3 Perstorp - Prisökning i procent: 2.2 Vindeln - Prisökning i procent: 2 Strömsund - Prisökning i procent: 1.9 Håbo - Prisökning i procent: 1.9 Pajala - Prisökning i procent: 1.7 Herrljunga - Prisökning i procent: 1.6 Tjörn - Prisökning i procent: 1.6 Ljusnarsberg - Prisökning i procent: 1.2 Högsby - Prisökning i procent: 1 Umeå - Prisökning i procent: 0.5 Ronneby - Prisökning i procent: 0 Rättvik - Prisökning i procent: 0 Berg - Prisökning i procent: 0 Ragunda - Prisökning i procent: 0 Mullsjö - Prisökning i procent: 0 Torsås - Prisökning i procent: 0 Ljungby - Prisökning i procent: 0 Staffanstorp - Prisökning i procent: 0 Örkelljunga - Prisökning i procent: 0 Norrtälje - Prisökning i procent: 0 Sollentuna - Prisökning i procent: 0 Älvkarleby - Prisökning i procent: 0 Dorotea - Prisökning i procent: 0 Köping - Prisökning i procent: 0 Sala - Prisökning i procent: 0 Skinnskatteberg - Prisökning i procent: 0 Essunga - Prisökning i procent: 0 Grästorp - Prisökning i procent: 0 Härryda - Prisökning i procent: 0 Svenljunga - Prisökning i procent: 0 Tidaholm - Prisökning i procent: 0 Vara - Prisökning i procent: 0 Boxholm - Prisökning i procent: 0 Ydre - Prisökning i procent: 0 Båstad - Prisökning i procent: -0.1 Hjo - Prisökning i procent: -0.4 Tibro - Prisökning i procent: -0.4 Nordmaling - Prisökning i procent: -0.7 Överkalix - Prisökning i procent: -1.4

Boende i kommunerna Båstad, Hjo, Tibro, Nordmaling och Överkalix är med andra ord vinnarna i frågan om VA-priser 2025. Där har priserna blivit lägre under den undersökta perioden. Störst prisändring är det däremot i Trosa, Botkyrka och Salem kommun.

Foto: Christine Olsson/TT

Tänk på detta - när vattnet blir dyrare

Märks det i plånboken om VA-priserna blir högre? Svaret på den frågan är att det beror på din boendesituation. I bostadsrättsföreningar är det föreningen som får VA-räkningen och fördelar ut den kostnaden genom månadsavgiften. Den som bor i villa och äger fastigheten ser däremot VA-höjningen direkt på sin egen räkning.

För att hålla ner på vattenkostnaderna finns det flera enkla åtgärder att ta till i vardagen, till exempel: