Nyheter /Inrikes /Centerpartiet

Så gick det i kyrkovalet 2025 – se rösterna

Publicerad: 13 okt. 2025, kl. 16:41
Uppdaterad: 13 okt. 2025, kl. 17:13
Kyrkovalet.
Röstsedlar för val till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet läggs i valurnan i församlingshemmet i Åhus. Foto: Johan Nilsson/TT

Det slutgiltiga resultatet i kyrkovalet är fastställt.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämnen:

Centerpartiet, Socialdemokraterna, Sverige, Kyrkovalet, Alternativ för Sverige

Kyrkovalet är ett av de största demokratiska valen som hålls utanför det allmänna politiska systemet i Sverige

Vart fjärde hår har medlemmar i Svenska kyrkan möjlighet att rösta fram representater till tre nivåer: kyrkofullmäktige i församlingen, stiftsfullmäktige i stiftet och kyrkomötet – kyrkans nationella beslutande organ. 

Nu har resultatet för årets röstning kommit. 

Foto: Johan Nilsson/TT

LÄS MER: Valresultat i kyrkovalet 2025: De ser ut att bli störst

Kyrkovalet 2025 – så gick rösterna

Totalt avgavs 889 330 röster, vilket betyder att 18,84 procent av de röstberättigade deltog i valet. Det är en svag ökning jämfört med 2021 års val då 18,39 procent deltog.

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna (S) är fortsatt den största nomineringsgruppen med 71 mandat. Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) är näst störst med 45 mandat. Centerpartiet tappar åtta mandat, medan De Gröna i Svenska kyrkan (DGSK) ökar från 8 till 19 mandat.

Från och med årets val gäller en ny spärr på minst två procent av rösterna för att få mandat i kyrkomötet. Himmel och Jord (HoJ) tog sig över tröskeln och får sex mandat. Alternativ för Sverige (AfS) hamnar dock under spärren, enligt siffror från Svenska kyrkan.

Kommentarer

Senaste nytt
