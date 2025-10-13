Kyrkovalet är ett av de största demokratiska valen som hålls utanför det allmänna politiska systemet i Sverige.
Vart fjärde hår har medlemmar i Svenska kyrkan möjlighet att rösta fram representater till tre nivåer: kyrkofullmäktige i församlingen, stiftsfullmäktige i stiftet och kyrkomötet – kyrkans nationella beslutande organ.
Nu har resultatet för årets röstning kommit.
Kyrkovalet 2025 – så gick rösterna
Totalt avgavs 889 330 röster, vilket betyder att 18,84 procent av de röstberättigade deltog i valet. Det är en svag ökning jämfört med 2021 års val då 18,39 procent deltog.
Arbetarepartiet – Socialdemokraterna (S) är fortsatt den största nomineringsgruppen med 71 mandat. Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) är näst störst med 45 mandat. Centerpartiet tappar åtta mandat, medan De Gröna i Svenska kyrkan (DGSK) ökar från 8 till 19 mandat.
Från och med årets val gäller en ny spärr på minst två procent av rösterna för att få mandat i kyrkomötet. Himmel och Jord (HoJ) tog sig över tröskeln och får sex mandat. Alternativ för Sverige (AfS) hamnar dock under spärren, enligt siffror från Svenska kyrkan.