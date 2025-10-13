Det slutgiltiga resultatet i kyrkovalet är fastställt.

Kyrkovalet är ett av de största demokratiska valen som hålls utanför det allmänna politiska systemet i Sverige.

Vart fjärde hår har medlemmar i Svenska kyrkan möjlighet att rösta fram representater till tre nivåer: kyrkofullmäktige i församlingen, stiftsfullmäktige i stiftet och kyrkomötet – kyrkans nationella beslutande organ.

Nu har resultatet för årets röstning kommit.

Foto: Johan Nilsson/TT

Kyrkovalet 2025 – så gick rösterna

Totalt avgavs 889 330 röster, vilket betyder att 18,84 procent av de röstberättigade deltog i valet. Det är en svag ökning jämfört med 2021 års val då 18,39 procent deltog.

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna (S) är fortsatt den största nomineringsgruppen med 71 mandat. Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) är näst störst med 45 mandat. Centerpartiet tappar åtta mandat, medan De Gröna i Svenska kyrkan (DGSK) ökar från 8 till 19 mandat.