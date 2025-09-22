Nyheter24
Nyheter /Inrikes /Kyrkovalet

Valresultat i kyrkovalet 2025: De ser ut att bli störst

Publicerad: 22 sep. 2025, kl. 08:11
Vallokalsskylt och valurnor under kyrkovalet 2025
Hur ser det preliminära valresultatet i kyrkovalet 2025 ut? Foto: Johan Nilsson/TT

Kyrkovalet 2025 lider mot sitt slut. Vilka ser ut att bli största nomineringsgrupp? Nyheter24 har kikat närmare på det preliminära valresultatet.

Julia Zabielski
Julia Zabielski,
Redaktör

Ämnen:

Kyrkovalet, Svenska kyrkan

Det var från och med den 8 september som medlemmar i Svenska kyrkan, som är folkbokförda i Sverige, kunde börja förtidsrösta i kyrkovalet 2025. 

Igår, den 21 september, var det valdag och runt om i landet slingrade sig köerna ut från vallokalerna. Där kunde röstberättigade tycka till på tre nivåer: om kyrkofullmäktige, om stiftet och om kyrkomötet. 

MISSA INTE: Expert: Det är hetaste frågan i kyrkovalet

Foto: Johan Nilsson/TT

Så ser valdeltagandet ut vid kyrkovalet 2025

Enligt Svenska kyrkans valsajt ser det preliminära valdeltagandet ut att landa på omkring 17,83, vilket är något mindre än vid det senaste valet år 2021. Då låg valdeltagandet på 18,39 procent.

MISSA INTE: Svenska kyrkan-medlemmarna som inte får rösta i kyrkovalet

Kyrkovalet 2025: Preliminärt valresultat 

Men vilka ser egentligen ut att bli största nomineringsgrupp enligt det preliminära valresultatet? Jo, Arbetarepartiet – Socialdemokraterna samt Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (Posk) ser ut att befästa sina positioner som de största nomineringsgrupperna.

Socialdemokraterna ser ut att kunna få hela 72 mandat i kyrkomötet, medan Posk tycks få 45. 

Foto: Nicklas Thegerström/TT

Till tidningen Dagen säger Jesper Eneroth, gruppledare vid kyrkomötet för Socialdemokraterna, att han är nöjd med valresultatet, även om han tycker att det mediala intresset varit förhållandevis svalt.

– Men jag hoppas att nästa kyrkovalrörelse i större utsträckning kommer att handla om de frågor som faktiskt behandlas i kyrkopolitiken. Jag tror det finns stora möjligheter att öka intresset, att få mer samtal, diskussion och ett synliggörande vad kyrkopolitiken handlar om.

Tredje störst ser Centern ut att bli, även om verkar backa jämfört med valet 2021. Även Sverigedemokraterna och Vänstern tycks backa. 

LÄS MER: Kyrkovalet 2025: Datum, valsedlar & nomineringsgrupper

Grön våg i kyrkovalet 2025 – och AFS ser ut att åka ut

För SVT uppger kyrkohistorikern Joel Halldorf att det preliminära valresultatet pekar på en grön våg där De Gröna i Svenska Kyrkan ser ut att få mer än dubbelt så många mandat. Samtidigt kommer Himmel och Jord över den nya tråprocentsspärren.

Foto: Johan Nilsson/TT

Och det är just denna spärr som exempelvis Alternativ för Sverige (AFS) inte ser ut att klara. Därmed kan de förlora de tre mandat de fick i kyrkomötet vid kyrkovalet 2021.

MISSA INTE: Då får du inte rösta där du bor i kyrkovalet

Färdigt valresultat i kyrkovalet 2025 – så hittar du det

Vill du följa rösträknandet och ta del av det färdiga valresultatet i kyrkovalet 2025 kan du gå in på Svenska kyrkans valsajt HÄR

Kommentarer

