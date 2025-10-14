Nya regler om personuppgifter införs 2026 – så påverkas du

Från 2026 införs nya regler som förändrar hur personuppgifter hanteras inom vård och socialtjänst. Hur påverkas du?

Snart träder nya regler i kraft som påverkar hur personuppgifter hanteras inom vården. Syftet med de nya bestämmelserna är att skapa tydligare riktlinjer för hur känslig information ska behandlas och delas på ett säkert och lagligt sätt.

Vad gäller egentligen och kommer du att påverkas av regeländringen?

Nya regler om behandling av personuppgifter

Från och med 2026 ska det bli lättare för både de som arbetar inom vård och omsorg och patienter att förstå sina rättigheter och skyldigheter när det gäller personuppgifter.

Bakgrunden? Nämligen behovet av ett bättre samarbete mellan olika vård- och omsorgsaktörer, samtidigt som skyddar för den personliga integriteten stärks. De nya reglerna ska därför balansera kravet på samverkan med individens rätt till integritet och en säker hantering av känsliga uppgifter, enligt Socialstyrelsen.

Syftet med nya reglerna

De nya bestämmelserna är framtagna för att ge en tydligare vägledning för hur information om patienter och personer som får stöd från socialtjänsten ska hanteras, sparas och delas. Samtidigt vill man stärka skydden för en persons känsliga information genom att införa en modern teknik.

Jessica Gow/TT

Vad reglerna omfattar

Reglerna behandlar två huvudområden: informationssäkerhet kopplat till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, samt regler kring behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Därför införs krav på risk- och behovsanalyser innan behörigheter för tillgång till personuppgifter ges, även krav på rutiner för att informera till exempel en patient och omsorgstagare om hur deras uppgifter används.

För vårdgivare träder de nya reglerna i kraft den 1 februari 2026, vilket innebär att alla aktörer inom hälso- och sjukvård måste anpassa rutinerna och systemen till de nya kraven senast då.

Inom socialtjänsten träder reglerna i kraft från den 2 maj 2028. Dock gäller reglerna redan från 1 februari 2026 för en del av socialtjänsten, som använder sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, rapporterar Socialstyrelsen.

Fredrik Sandberg/TT

Vad innebär de nya reglerna för dig?

Vårdgivare och socialtjänsten kommer att få strängare och tydligare regler för hur man ska behandla personuppgifter, som måste följas.

Även läkare, sjuksköterskor, socialsekreterare, administratörer eller annan personal som arbetar med journaler eller sociala dokument kommer behöva anpassa sig till de nya reglerna.