Skola i Lindesberg inryms efter larm

Publicerad: 15 okt. 2025, kl. 13:16
Uppdaterad: 15 okt. 2025, kl. 13:46
Polis
En skola i Lindesbergs kommun inryms efter larm. Foto: Johan Nilsson/TT

Ett larm har resulterat i att en skola i Lindesbergs kommun inrymts.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Polisen är på plats vid en skola i Lindesbergs kommun med anledning av att det gått ett inrymningslarm, skriver polisen på sin sajt.

Oklart vad som utlöst larmet 

Det är oklart vad som orsakat larmet och polisen ber utomstående att hålla sig ifrån området.

Larmet ska ha utlösts vid 12.39 på onsdagen och enligt lokala medier ska händelsen utspela sig på Brotorpsskolan i centrala Lindesberg. 

Foto: Johan Nilsson/TT
Foto: Johan Nilsson/TT

Polisen: Lägesbilden är ganska oklar

Polisens presstalesperson, Sophia Jiglind, säger att ingen person har kommit till skada, men att skolan är inrymd tills vidare.

– Men lägesbilden är också ganska oklar för oss fortsatt, så vi undersöker vad som orsakat larmet och skolan är inrymd tills vidare och tills vi säger något annat.

Vad är inrymning?

Inrymning betyder att man behöver hålla sig inomhus, låsa och stänga dörrar och fönster i inväntan på vidare besked. Det innebär också att man uppmanas stänga ventilation.

Skolor ska ha beredskapsplaner för eventuella situationer om hot- och våld. MSB och Skolverket stöttar och ställar kräv om beredskapsplanerna.

Källa: MSB

