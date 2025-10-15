Skola i Lindesberg inryms efter larm

Vad är inrymning?

Inrymning betyder att man behöver hålla sig inomhus, låsa och stänga dörrar och fönster i inväntan på vidare besked. Det innebär också att man uppmanas stänga ventilation.

Skolor ska ha beredskapsplaner för eventuella situationer om hot- och våld. MSB och Skolverket stöttar och ställar kräv om beredskapsplanerna.

Källa: MSB