Hemligheten som gör elementen varmare – du har det hemma

Om elementen hemma känns ljumna trots påslagen värme, kan det vara dags att agera. Det finns ett enkelt knep – och du har redan säkert redan hemma.

När temperaturen sjunker och det blir kyligare inomhus är det många som ställer sig frågan varför elementen inte ger värmen den borde. Trots att värmesystemet är påslaget kan rummen kännas dragiga och kalla, och energiräkningen kan bli högre än nödvändigt.

Men det finns en lösning, och ofta finns det redan hemma.

Luftflödet – möblernas roll

En av de vanligaste orsakerna till att elementen inte värmer som de ska är att luftflödet blockeras. Om man har möbler placerade tätt framför eller ovanpå radiatorerna hindras värmen från att spridas effektivt i rummet. Varm luft stiger uppåt och behöver fritt spelrum för att cirkulera. Flytta möblerna en bit från elementen och det kan snabbt förbättra luftflödet, och därmed värmen.

Dålig cirkulation – luft i radiatorn

En annan vanlig orsak är att det finns luft instängd i värmesystemet eller i själva radiatorn. Luft fungerar som en isolator och hindrar värmen från att spridas ordentligt. Om man misstänker att elementet känns kallt högst upp kan det vara dags att lufta radiatorn.

Annons

Det är en enkel procedur som innebär att man öppnar en liten ventil på sidan av elementet för att släppa ut instängd luft, och genast kan värmen flöda fritt igen.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Termostatens inställning

Termostaten på elementet kan också spela en avgörande roll för hur varmt det blir. Det är lätt att ställa in den för lågt, eller att den fastnar på fel inställning, vilket gör att elementet aldrig når sin fulla kapacitet. Kontrollera att termostaten är korrekt inställd och fungerar som den ska, ibland räcker det med en enkel justering för att rummet ska kännas varmare, rapporterar Mirror.

Annons

Värmesystemets övergripande funktion

Slutligen kan problemet ligga i själva värmesystemet, som en trasig panna eller pump som inte cirkulerar vattnet effektivt. Om elementen är kalla trots att man har rengjort, luftat och justerat termostater kan det vara dags att låta en kunnig inom området ta en titt på systemet.

En fullt fungerande panna och pump är grunden för ett varmt hem.

Hemligheten som kan ge dig ett varmare hem

Ett knep som många experter lovordar är att använda hårtorken för att få elementen varmare. Element samlar nämligen lätt på sig damm och smuts, särskilt mellan lameller och bakom radiatorn. Den smutsen låser fast värmen och gör att elementet inte kan värma upp rummet effektivt, enligt Mirror.

Med en hårtork på låg eller kall inställning kan du blåsa bort damm och partiklar från svåråtkomliga ställen på elementet. Dammsug upp dammet och kolla hur det kan göra susen.