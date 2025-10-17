Polisen efter gripandet av svenska gängtoppen: Inte nöjda

Polisen har kartlagt uppemot 800 kriminella svenskar utomlands. Ett hundratal av dem anstiftar och påverkar den svenska lägesbilden.
Två av dem är de ökända gängtopparna Rawa Majid, även känd som ”Kurdiska räven”, och Ismail Abdo, som går under namnet ”Jordgubben”.
Majid är sedan länge internationellt efterlyst för inblandning i grov brottslighet, bland annat mord, kopplad till Foxtrotnätverket.
Enligt israeliska underrättelsetjänsten Mossads uppgifter värvades 38-årige Majid av Iran hösten 2023. I dag är det oklart var han befinner sig.
Goda relationer till Turkiet
Abdo greps i Turkiet i somras, misstänkt för flera grova brott. Han är också misstänkt i Sverige, som han lämnade för flera år sedan.
— Vi har jättegoda relationer till de turkiska myndigheterna och de bedriver en egen rättsprocess där nere, och det har vi respekt för, men vi fortsätter dialogen med dem, såklart, säger Hanna Paradis, biträdande chef vid utredningsenheten på Noa (Nationella operativa avdelningen).
Polisen har under den senaste tiden intensifierat samverkan med andra länder för att komma åt kriminella svenskar utomlands. Under året har de genomfört resor till bland annat Irak, Dubai och Turkiet.
Två gripna i Europa
Gängledaren greps den gångna helgen och befinner sig nu i Sverige efter att ha varit internationellt efterlyst av Interpol.
Gripandet i Mexiko är ett av tre som skett utomlands den senaste tiden. Nyligen har även efterlysta svenskar som tillhör det kriminella toppskiktet gripits i Österrike och Danmark, uppger Niclas Andersson, chef för Noas utredningsenhet.
— Under året har vi gripit över 200 individer. Vi bedömer att ganska många av dem är nyckelpersoner som påverkar oss i Sverige i ganska stor omfattning. Så det är vi glada för, säger han, och understryker att de inte betyder att de är nöjda.