Polisen efter gripandet av svenska gängtoppen: Inte nöjda

Glada men inte nöjda. Det säger sig polisen vara efter det att en svensk gängledare gripits i Mexiko och nu befinner sig i Sverige. Hundratals svenska kriminella befinner sig fortfarande utomlands, däribland två av de mest omtalade gängtopparna, Rawa Majid och Ismail Abdo. Vi jobbar jätteintensivt mot alla som är tongivande, säger Hanna Paradis vid Noa.

Polisen har kartlagt uppemot 800 kriminella svenskar utomlands. Ett hundratal av dem anstiftar och påverkar den svenska lägesbilden.

Två av dem är de ökända gängtopparna Rawa Majid, även känd som ”Kurdiska räven”, och Ismail Abdo, som går under namnet ”Jordgubben”.

Majid är sedan länge internationellt efterlyst för inblandning i grov brottslighet, bland annat mord, kopplad till Foxtrotnätverket.

Enligt israeliska underrättelsetjänsten Mossads uppgifter värvades 38-årige Majid av Iran hösten 2023. I dag är det oklart var han befinner sig.

Goda relationer till Turkiet

Abdo greps i Turkiet i somras, misstänkt för flera grova brott. Han är också misstänkt i Sverige, som han lämnade för flera år sedan.

— Vi har jättegoda relationer till de turkiska myndigheterna och de bedriver en egen rättsprocess där nere, och det har vi respekt för, men vi fortsätter dialogen med dem, såklart, säger Hanna Paradis, biträdande chef vid utredningsenheten på Noa (Nationella operativa avdelningen).

Polisen har under den senaste tiden intensifierat samverkan med andra länder för att komma åt kriminella svenskar utomlands. Under året har de genomfört resor till bland annat Irak, Dubai och Turkiet.

Två gripna i Europa

Gängledaren greps den gångna helgen och befinner sig nu i Sverige efter att ha varit internationellt efterlyst av Interpol.

Gripandet i Mexiko är ett av tre som skett utomlands den senaste tiden. Nyligen har även efterlysta svenskar som tillhör det kriminella toppskiktet gripits i Österrike och Danmark, uppger Niclas Andersson, chef för Noas utredningsenhet.