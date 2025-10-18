Så vinner du budgivningen – Hemmetexperten avslöjar

Budgivningar på bostadsmarknaden kan kännas övermäktiga och komplicerade. Men med rätt strategi menar experten på att man kan vinna mycket.

Vilken är egentligen den bästa budgivningsstrategin? Erik Holmberg, analytiker på Hemnet, förklarar att budgivning inte bara handlar om pengar utan också psykologi. I en intervju med Nyheter24 svarar Erik Holmberg på frågan: Hur mycket spelar psykologi och taktik in vid budgivning?

– Väldigt mycket. Vi är inte så rationella som vi ibland tror. Och vi är inte mer rationella för att det är stora belopp det handlar om i en budgivning på bostadsmarknaden.

Han menar att många slänger ut tiotals kronor som om det vore monopolpengar, samtidigt som många annars är mycket sparsamma.

Den bästa budgivningsstrategin är uppdelad i tre delar

Forskning visar att den bästa budgivningsstrategin är uppdelad i tre delar:

Sätt en gräns på en ojämn summa.

De flesta bostäder får ett slutpris på en rund och jämn summa, på samma sätt som lånelöften och värderingar ofta ligger på jämna belopp. Som budgivare är det därför bra att sätta en gräns strax över en sådan nivå.

– Istället för att sätta din gräns på 3,4 miljoner kronor kan du lägga den på 3 430 000 kronor, säger Erik Holmberg som ett exempel.

Poängen med den rekommenderade siffran är att de flesta andra budgivare ofta stannar vid de jämna beloppen.

Att sätta en gräns på en ojämn summa menar experten är en bra strategi. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT



2. Höj med små steg.

En annan viktig strategi är att höja med samma låga summa varje gång. Stora höjningar kan vara riskfyllda. Eftersom att man inte alltid kan buda högt kan nedtrappning nära sin gräns få andra budare att fortsätta höja.

– Nästa alla som jag pratar med och som gjort en dålig affär har under budgivningen antingen höjt med för mycket åt gången eller köpt utan annan tydlig indikation eller bekräftelse från andra budgivare av vad marknadsvärdet på bostaden faktiskt är, säger Holmberg.

3. Håll tempot uppe.

I större städer är det vanligt att budgivare deltar i flera budgivningar samtidigt. Många kan till exempel behöva tid för lånelöfte. Men att vara långsam i budgivningen är inget som Holmberg rekommenderar:

– Om du är säker på att du vill ha bostaden, håll då tempot uppe. På så sätt öka chansen att skaka av dig motståndare i budgivningen.

Så påverkar dagens bostadsmarknad strategin

Idag är det mindre vanligt med budgivning och fler bostäder säljs under utgångspris. Budgivningar startar ofta långt, men utgångspriserna hålls höga.

– Som budgivare kan det då vara klokt att lägga ett bud en bra bit under. För att sedan kunna mötas någonstans på mitten, säger Holmberg.