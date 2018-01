Nu framkommer det att Rakhmat Akilovs mål var att köra ner lastbilen i T-centralen, enligt Aftonbladet. Först påstod Akilov att han bara planerat attacken under en vecka, men under senare förhör berättade Akilov att han planerat brottet i cirka tre månader och kom under den tiden i kontakt med IS via nätet.

Han menar att IS ska ha känt till hans planer. Trots det har IS ännu aldrig gjort ett uttalande eller tagit ansvar för händelsen.

Han förklarar också att han planerade att dö under attentatet.

– Den (bomben) skulle ha exploderat och jag skulle ha lämnat den här världen tillsammans med den.

Vejade in i Åhléns för att han inte ville köra på barn

I förhör berättar Akilov att han först planerat att genomföra attentatet senare på kvällen, men att han senare ångrade sig för att han tänkte att det skulle finnas många barn och turister på plats då.

– Tanken var att på kvällen skulle vara mindre barn och det skulle vara utlänningar, alltså turister från andra länder, USA, Frankrike, Spanien och så där, säger han.

– Hade jag vetat var riksdagen låg, så hade jag kört dit, fortsätter han.

Akilov säger också att han ville döda människor, men ”helst vuxna”. Om framfarten med lastbilen och kraschen in i Åhléns säger Akilov

– Det som hände, hände. Dom som så att säga fastnade, de fastnade. Här mot slutet såg en kvinna med två barn och jag ville inte att barnen skulle hamna i bilen då tog jag lite till vänster, träffade en sten och körde in i butiken.



Kom till Sverige för att tjäna pengar

– Jag jobbade, men tre månader efter att jag hade kommit hit så åkte jag till Turkiet. Jag ville gå med i IS, men det gick inte eller det misslyckades.

Bilder från gripandet

Nu har det även släppts bilder från polisens gripande.

Planen gick inte som planerat



Målet var att krascha lastbilen ner i T-Centralen, men efter att aceton som fanns i förarhytten började brinna, fattade Akilovs byxor eld. Bomben, som Akilov förberett, detonerades inte heller på det sätt som han planerat. Hans tanke var att han skulle dö i explosionen, vilket inte hände.

Eftersom planen var att dö under attentatet, hade han heller inte planerat en flyktväg.

– Bomben har inte exploderat och det utvecklades på det sättet att det började gå inte enligt den rådande planen. Därefter saknade jag möjlighet att kontrollera mitt eget beteende. Jag hade inte det i mina planer, säger Akilov i förhör när han förklarar ögonblicket efter att han kraschat in i Åhléns.

– Jag började brinna. Därefter visste jag inte hur jag skulle agera, fortsätter han.

Akilov vill inte att oskyldiga i hans omgivning ska utpekas

Vid frågor om vilka han haft kontakt med när han planerade dådet säger Akilov att det bara var han och ”emirer från IS” som kände till planerna.

– Jag vill inte at andra oskyldiga personer ska drabbas på grund av mitt agerande. Jag menar de som hade kontakt med mig under vardagen, säger han.

Agerade själv



Akilov förklarar också att han inte fått hjälp eller stöd av andra personer, utan främst agerat på egen hand.

– Helt enkelt är det nämligen så att jag är ensam här i Sverige och jag har ingen som kan ge mig stöd här.

Dock ska han ha haft kontakt med en person som är bosatt i södra Sverige.

– Jag tänkte att han eventuellt kan hjälpa mig med något. Och dagen två valde han att stoppa kontakten med mig, säger han.

Personen ska ha brutit kontakten med Akilov efter att han fått kännedom om planerna.

Artikeln uppdateras.



