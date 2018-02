Benjamin Ingrosso med låten "My turn" och John Lundvik med "Dance you off" är vidare till finalen i Melodifestivalen 2018. Den 10 mars kommer de tävla mot varandra på Friends arena i Stockholm.

En chockad John. Bildkälla: TT

"Gud, hur ska jag kunna sjunga nu liksom", sa John Lundvik efter resultatet framförts. "Tack snälla", sa en lika lycklig Benjamin Ingrosso.

Till andra chansen kom Renaida med låten ”All the feels” och Sigrid Bernson med låten ”Patrick Swayze”.



Det var en spännande utslagning och flera tidigt tippade deltagare åkte ut. Bland annat Kikki Danielsson och Edward Blom.

Glöm inte att följa Nyheter24:s schlagerspaning med Simon Lundberg och Gabriella Bark. I senaste avsnittet gästade Benjamin Ingrosso:



