Nyheter24 har tidigare skrivit om 6 enkla avdrag du inte får missa om du fått din deklaration, de kan du läsa om här.

Men hur gör man egentligen ett avdrag? Här går vi igenom allt du behöver veta för att göra ett avdrag som privatperson på din inkomstdeklaration.

1. Har du något att göra avdrag för?

Först måste du självklart veta om du ens kan göra avdrag för något i din deklaration. Avdragen hittar du under punkt 2. Det finns beloppsgränser på de olika avdragen. För resor till och från arbetet som du hittar under 2.1 är gränsen 11 000 kronor under ett år. Men då måste det också vara längre än två kilometer mellan din bostad och din arbetsplats.

Har du minst fem kilometer till arbetet och gör en tidsvinst på minst två timmar om du tar bilen? Då har du också rätt att göra avdrag på din inkomstdeklaration, men tänk på att resorna bara får gälla till och från arbetet och måste kunna styrkas med kvitton.

Det här gäller delen om avdrag för just resor, här kan du se var du hittar det på din deklaration.

Här gör man avdrag för resor till och från arbetet

Men det finns också andra avdrag du kan göra, och de kallas övriga utgifter. Den kolumnen heter 2.4 och avser alla andra avdrag, som exemplevis för arbetskläder. Men tänk på att du måste kunna styrka att du bara köpt kläderna i arbetssyfte och det får bara vara skyddskläder. Så din kavaj du köpte till din arbetsintervju kommer du tyvärr inte kunna göra avdrag för. Här finns det också en beloppsgräns, den ligger på 5 000 kronor. Så kommer du inte upp i det beloppet är det ingen mening med att göra avdraget.

Här hittar du den kolumnen på din deklaration.

Här gör man avdrag för övriga utgifter

2. Vad ska du fylla i?

Om du uppfyller kraven för att göra avdrag i din deklaration så är det nu dags att fylla i rätt siffror på rätt plats. Siffrorna du ska fylla i är det totala beloppet för hela föregående året. Gäller det resor till och från arbetet fyller du i det totala beloppet för dina resor hela föregående året i den vita rutan i kolumnen 2.1. Beloppet ska anges i hela kronor, utan ören.

Gäller det övriga utgifter som passar in under punkt 2.4 är det i den vita rutan du ska skriva det totala beloppet för de övriga utgifterna för hela föregående år. Även här fyller du i beloppet i hela kronor, utan ören.

När du är klar med det behöver du inte fylla i något mer, utan Skatteverket kommer att räkna ut förändringarna åt dig och se om dina avdrag blir godkända.

Du behöver inte skicka in något mer.

3. Måste jag göra något mer?

Det enda utöver det här du kan behöva göra är att visa upp kvitton som styrker dina avdrag om Skatteverket skulle vilja kontrollera dina uppgifter. Så se till att spara kvittona.

Se till att du ALLTID har ett kvitto som kan bevisa det du vill göra avdrag för. Kvittot behöver du spara tills slutskattebeskedet kommit, då är din deklaration granskad och klar.

4. Vad händer nu?

Om du gör avdrag så är som vanligt sista dagen för att skicka in din deklaration 2 maj. Eftersom du nu gjort ändringar i din deklaration kommer du inte kunna få pengarna den 5-6 april utan kommer behöva vänta till 5-6 juni, oavsett om du lämnat in deklarationen på papper, genom Skatteverkets e-tjänst eller genom appen.

Du kan göra avdrag oavsett om du deklarerar digitalt eller på papper.