21-åriga Sophies shoppingrunda slutade i tårar

Under torsdagen promenerade Sophie, 21 år gammal, i Stockholm med sin vän när de fick syn på en butik de gärna ville gå in i. Butiken sålde främst lite finare klänningar. Men det lilla pirret av att gå in i butiken dog snabbt ut.

– Vi ser i skyltfönstret att de har jättefina klänningar så vi blev jätteglada, säger Sophie till Nyheter24.

Hon berättar att de gick runt i butiken och plockade på sig massa kläder de ville prova. Det var när de kom till omklädningsrummet som den roliga shoppingrunda gick mot sitt slut.

– När vi gick mot omklädningsrummet så kom en kvinna som jobbade där emot mig och frågade vad för storlek jag har. Jag svarade 38-40 och då frågade hon vad för storlek det var på kläderna jag tagit. Då svarade jag 38-40. Då frågade kvinnan om jag var säker på om kläderna passade mig.

Sophie gick ut ur butiken i tårar. Bildkälla: Privat

Sophie var snabb med att svara kvinnan att hon skulle prova och se om det skulle passa. Då kallade kvinnan på ännu en personal för att förstärka var hon tidigare sagt. Att kläderna Sophie tagit var för små - trots att flera gånger sagt att hon tagit rätt storlek.

– Sen sa hon något i stil med att det är många stora tjejer som testar våra kläder som sen töjer ut dem. Och att de då måste betala för de kläderna. Då svarade jag att ja då får jag väl betala då men sen gick jag bara ut ur butiken, säger Sophie.

Dålig självkänsla och självförtroende är något som Sophie länge haft svårt med och orden från personalen var något som tog hårt på henne.

– Jag har väldigt mycket kroppskomplex redan och jag har mått jättedåligt över min kropp så jag blev väldigt ledsen.

Butiken svarar på kritiken

Till Nyheter24 säger butikansvariga att de är medvetna om incidenten som skedde igår och att de ber om ursäkt å butikens vägnar för det som hände.

– Våra storlekar är små storlekar men det är väldigt tråkigt att hon blev bemött på det sättet, säger hen till Nyheter24.

Men hen säger också att de har erfarenhet av att personer kommer in i butiken och provar klänningar som är för små och då i vissa fall töjer ut kläderna.

