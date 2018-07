5 saker om Janne Andersson som du FÖRMODLIGEN inte visste

Vi avancerade från den tuffaste möjliga VM-kvalgruppen, en så kallad DÖDENS grupp. Vi lyckade dessutom vinna över självaste Italien i ett avgörande playoff och nu står vi här i en åttondelsfinal, efter att ha vunnit vår VM-grupp som bland annat innehöll de regerande mästarna, Tyskland.

Och vems förtjänst är det här? Det är såklart ett lagspel – men vi ska tacka vår förbundskapten Janne Andersson för mycket.

På tal om Janne Andersson, visste du att han till exempel började sin spelarkarriär i Alets IK?

Vi har listat fem saker om Janne som du FÖRMODLIGEN inte visste!

1. Jannes förkärlek till varmkorv



Janne Andersson berättar om rankningen av korvar. Bild: Twitter

Ja – många har antingen tacos eller kanske pizza som favoriträtt. Janne? Han kör på den klassiska varmkorven.

Hur mycket älskar då Janne varmkorv? Jo! Så mycket så att han till och med, under sina år som Halmstads huvudtränare, brukade ranka de olika motståndarnas varmkorvar.

Vinnaren? Söderstadion – ni hade det bra alla Bajare.

2. Kallas för Party-Janne



En glad Janne Andersson. Bild: Jonas Ekströmer/TT/TT

Det stämmer – förbundskaptenen och allas hjälte är möjligtvis(!) riktigt grym på dansgolvet också. Det är dock något som han dementerar själv. Så här förklarar Janne fenomenet i en intervju på Svenskafans:



– Det där med ”Party-Janne” är det bara någon enstaka journalist som hängt upp sig på . Det var en sen arbetsträff med en agent som Expressen gjorde en artikel av inför premiären 2009. Jag är inte ute och festar före en match och har aldrig varit det, så smeknamnet känns orättvist.

3. Diggar Uggla och Gyllene Tider



Förbundskaptenen diggar Magnus Uggla. Bild: Stina Stjernkvist/TT/TT

I en intervju med Svenskafans så fick Janne chansen att skapa en egen spellista på Spotify med namnet "Jannes favoriter". Där fanns det minsann några riktigt gamla goda klassiker och Halmstadspojk som han är så var såklart Gyllene Tider med på listan.



Se hela listan här:

"In the ghetto", Elvis "Varning på stan", Magnus Uggla "Livet är en fest", Nationalteatern "Just idag är jag stark", Kenta "Varit kär", Magnus Uggla "Trubaduren", Magnus Uggla "Flickan i en Cole Porter-sång", Gyllene Tider "Rom i regnet", Ulf Lundell "När vi två blir en", Gyllene Tider "Candle in the wind", Elton John

4. Han beställer alltid samma pizza



Pizza som tillagas. Bild: Christine Olsson/TT/TT

Förbundskaptenen tillhör även den skaran som alltid beställer samma pizza istället för att krångla till det. Och Janne – who can blame you? Det är vi många som gör.

Så här säger han till tidningen Offisde när han får frågan gällande pizzavanorna:

– Helt klart. Och på samma pizzeria dessutom: Paradiso i Skarphagen. Där beställer jag en Opera. På den är det bacon, lök, korv och lite annat gott. När jag har hittat något som funkar fortsätter jag gärna med det.



5. Var en hejare på att göra mål



Janne Andersson kickar boll. Bild: Björn Larsson Rosvall/TT/TT



Jajemen Janne var nämligen en riktig hejare på att, i Benny Guldfot–manér, sätta bollen i nätmaskorna. Han är nämligen klubben Alets IK mesta målskytt genom tiderna.

I intervju med Idrottens affärer berättar han om sin prestation:

– 383 matcher, 207 mål (med stolthet i rösten). Jag var bra på huvudet (nöjt leende), säger han till tidningen.

Klockan 16.00 spelar Sverige mot Schweiz. Här har du allt du behöver veta om drabbningen.

