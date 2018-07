Ska du på bio? Gör då inte de här grejerna

Det finns få saker som är bättre än att avnjuta en riktigt grym film på bio. Det kan vara att man går med polarna, familjen eller till och med ensam. Det spelar INGEN roll – upplevelsen, den stora skärmen och ljudet är för cirka två timmar allt som betyder något i världen.

Något som kan sabba hela upplevelsen är dock, ja du gissade rätt... andra människor. För många av oss har varit med om grabbgänget som inte slutar snacka eller tjejgänget som ständigt tittar i mobilerna så att biosalongen lyser upp likt Lucias ljuskrona.

Känner du igen detta? Bra – då är du sannolikt inte den personen som stör andra under biobesöket. Känner du INTE igen detta? Ja då kan det faktiskt vara du som är personen som stör.

Därför har vi listat några tips på hur du ska bete dig när du går på bio.

Här vill du inte bli störd va? Bild: Bertil Ericson TT/TT

Sluta snacka



Alltså på riktigt, ingen har betalat in sig till biografen för att lyssna på ditt eller dina polares tjöt under en och en halv timme. En kommentar här och där kan vara på sin plats, men att köra ett livereferat likt radiosportens Christian Olsson under varje scen går inte hem på en bio.

Fimpa snacket och diskutera i smågrupper efteråt.

Låt mobilen vara i fickan AVSTÄNGD

Här finns det två anledningar egentligen. Den första anledningen är att INGEN vill höra när du får ett samtal mitt under en spännande scen. Ljudlöst kan funka men råkar du komma åt knappen som reglerar ljudet så kan det likt förbannat sabba hela upplevelsen.

Den andra anledningen är nästan lika självklar som den första. Mobilskärmarna nuförtiden kommer med en ljusfunktion som kan lysa upp även den mörkaste hålan på jorden och när du tar upp din telefon för att svara på det där NÖDVÄNDIGA meddelandet från din tjej eller killkompis så byts det mysiga, dunkla och fantastiska mörkret mot sommarsolståndskänsla. Kul..

Lyssna på de som jobbar, ge tusan i mobilen under filmen.

Lämna dina illaluktande snacks hemma



Det är mer eller mindre common sense att inte ta med sig fisk eller andra illaluktande maträtter till arbetsplatser. Och guess what? Lika så på biografer.

INGEN blir glad av att lukta på din tonfisksallad, stiltonost eller hårdkokta ägg i en trång, varm och dåligt luftad biosalong.

Följer du de här reglerna så ska det vara lugnt! Är du osäker på något så tänk bara: "Hade jag blivit störd om någon annan gjorde det här?".

