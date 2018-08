Den svenska sommaren har bjudit på sol och över 30 grader och har faktiskt varit den varmaste på 260 år. Men förra helgen sjönk temperaturerna och på flera platser i landet regnade det. Stormen Johanne slog också till mot Sverige – här kan du läsa mer om det.

Fredagen kommer att bjuda på sol, men det kan också kännas klibbigt och fuktigt.

– Det är ganska varm luft som drar in idag och imorgon. I Skåne, Blekinge, Jönköping och Stockholmsområdet kan det bli upp mot 26-27 grader, sa Per Holmberg, som är meteorolog på Foreca, till Aftonbladet under gårdagen.

Men det kan faktiskt vara så att den värmen vi kommer uppleva idag, alltså fredag, kan vara den sista högsommarvärmen. Under fredagskvällen kan det bli kallare och regn och åska kan förekomma. Det kallare vädret kommer dra in över Skåne och sedan över Svealand, Götaland och norra Norrland.

Nästa vecka kan det komma att bli svalare grader, runt 20 grader varmt och regn blandat med sol, skriver Aftonbladet.

När kommer hösten egentligen?

Efter en så här varm sommar kanske det är en del som har tröttnat på värmen och längtar efter hösten. Men när kommer den egentligen? Jo, för att det ska räknas som höst så ska dygnsmedeltemperaturen vara sjunkande under en period på fem dygn. Det ska vara under 10 plusgrader men inte under 0 grader, enligt SMHI.

Enligt SMHI brukar hösten komma till Stockholm runt den 29 september och i Malmö brukar den normalt sett anlända runt den 12 oktober. Hösten brukar anlända lite tidigare i Kiruna, där är det den 16 augusti som brukar gälla, och 5 september brukar vara höstens ankomstdatum i Östersund.

För vem längtar inte efter att mysa ner sig i soffan, under en filt framför en bra film med regnet smattrande på rutan?

Här kan du läsa mer om när hösten kommer.

Nyligen publicerades en studie som visade att de kommande fem åren ser ut att bli ovanligt varma. Här kan du läsa mer om det.