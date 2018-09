Nyheter24 har tidigare under veckan rapporterat att det kommer att bli rejält blåsigt i stora delar av landet under fredagen. Nu höjer SMHI varningen till en klass 2 över Skagerak. Vindarna kan nämligen komma att bli så starka som 30 meter per sekund.

Gränsen för orkan går vid 32,7 meter i sekunden, men i nuläget vet man inte om stormen kommer att nå de massiva nivåerna

– Då är det mycket besvärligt väder och kan förväntas innebära en fara för allmänheten, säger Charlotta Eriksson vid SMHI till Aftonbladet.

Men på land, i är prognosen fortfarande osäker, och SMHI har därför inte utfärdat en varning än. Det är främst Västsverige som drabbas av det hårda vädret.

– Det kommer vara blåsigt på fredag och natten mot lördag kan vi konstatera, men exakta vindstyrkor och i vilka områden är lite osäkert. Det kan gå upp i stormbyar, säger Charlotta Eriksson.

Under veckan har meteorloger varnat för stormen som drar in, som har kallats för årets första stora höststorm – läs mer om det här.

– Studsmattorna flyger ofta iväg så surra fast dem, sa Erik Rineskär, meteorolog på Foreca, till Göteborgs-Posten under gårdagen.

Så håll i hatten om du ska tillbringa helgen på västkusten!

Halland och norra Skåne ligger också i farozonen för höststormen, men på östkusten blir det något lugnare.

– Ostkusten blir betydligt lugnare även om det blir blåsigt där också. Det kommer skurar och blåst även i Stockholmsområdet, men inte i närheten av de vindstyrkor som i Västsverige, berättade meterologen Tora Tomasdottir för GT tidigare i veckan.