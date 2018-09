Här är de galna skräckfilmerna som manipulerar din hjärna

Hösten är här. Det börjar bli mörkt ute på kvällarna och vädret är lite ruskigt. Är du en av dem som tycker om att krypa upp i soffan med en filt, popcorn och en härlig skräckfilm? Här är fem skräckfilmer som manipulerar din hjärna.

1. Exorcisten (1973)

I filmen Exorcisten blir en flicka besatt av demoner. Effekterna i filmen är overkliga och bisarra och kan ge vem som helst kalla kårar. Din hjärna känner sig inte i harmoni och då aktiveras delen ACC i hjärnan. Det gör att vi blir mer uppmärksamma och skärper till våra känslor och sinnen.

2. The Ring (2002)

Ännu en läskig legend som blir verklighet. En video gör så att folk dör. Mystiska händelser händer i filmen hela tiden och man blir otrevligt överraskad.

Frontalloberna i hjärnan styr människans förnuft och omdöme som sätts på prov när vi försöker förstå filmen. Vi blir förvirrade, osäkra och sårbara av filmens effekter.

3. Antichrist (2009)

Filmen som består av en blandning av sex, död och lemlästning. När du ser den här filmen får hjärnan jobba mycket. Tinningloberna koordinerar dina sinnesintryck och lagrar dem i minnet. Under filmen kommer du att få en uppsjö av känslor som lägger sig som minnen och lämnar ett obehag hos er tittare efter filmens slut.

Antichrist består av en blandning av sex, död och lemlästning. Bildkälla: Unsplash

4. The Shining (1980)



The Shining är en psykologisk skräckfilm. En vaktmästare tar jobb på ett avlägset hotell och tar med sin familj. Hotellet har dock riktigt onda krafter. Filmen har ett underliggande obehag som sätter igång känslor så som fruktan, fasa och rädsla, skrev Illustrerad Vetenskap tidigare.

5. Motorsågsmassakern (1974)

Filmen är brutal, våldsam, blodig och skapar bilder i huvudet på oss som inte är trevliga. De våldsamma scenerna aktiverar hjärnregionen insula som förknippas med spegelneuronerna som får oss att känna andras lidande. Alltså människorna i filmen.

Undrar du vad som händer i din kropp när du blir rädd? Amygdalan, ett område långt inne hjärnan, som blir aktivt när du blir rädd. När du möts av en skrämmande situation så kapar amygdalan resten av hjärnan och dränker din hjärna i ämnen som förbereder dig på att fly eller slåss.



Är du fortfarande sugen på att kika på skräckfilm? Då ska du kolla in dessa som har premiär under hösten 2018. Winchester, Annihilation, The Lodgers, The Strangers: Prey at Night, Unsane och A Quiet Place är några av dem. För att se hela listan kan du kika in här.