Bensinpriset sänks – så här mycket kostar det nu

Idag måndag händer det som många väntat på, priset på bensinen för dig som privatperson sänks i hela Sverige. Ja, du läste faktiskt rätt.

Det är nämligen så att samtliga Circle K-mackar har sänkt priserna på drivmedlen som: 95, 98, disel och etanol, enligt enligt Circle K. Helt otroligt! I alla fall för alla bilister där ute som har bensindrivna bilar?

Efterfrågan på bensin

Det var ju faktiskt inte alls längesen som bensinpriset höjdes. Anledningen till det var, som man kanske kan räkna ut, att det var en riktigt kraftig efterfrågan på bensin.

I somras pratade Nyheter24 med Ulf Svahn som är VD på branschorganisationen Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet, om prishöjningen på bensinen.

Och bensinen har alltså inte sänkts sedan dess – förrän nu.

De nya priserna

Men vad kostar det då? Det är såklart beroende på vilket drivmedel man använder för att kunna köra bilen framåt.

Bensin 95, 98, 98 plus och diesel har sänkts med hela 15 öre per liter. Med andra ord kostar 95 nu 15,51 kronor per liter. Och den lite lyxigare 98:an, som också sänks med samma 15 öre, kostar nu plånboken 16,11 kronor per liter.

För de dieseldrivna fordonen så ligger priset nu på 16,41 kronor för varje liter som tankas.

Etanolen som brukar vara lite lägre i pris har ju även den blivit lite billigare. Den sänkningen var lite mindre, nämligen 10 öre, istället för 15 som de andra drivmedlen. Men 10 öre är ju faktiskt bättre än ingenting. Så nya priset per liter för etanolen blir 10,41 kronor.

Visst är det inga dramatiska sänkningar, men som man brukar säga så är ju faktiskt "många bäckar små"?

Nyheter24 har tidigare skrivit om en 10-årig pojke som blev indränkt i bensin och sedan bränd. Hela historien började med att pojken cyklade i väg för att leka med några som han trodde var hans vänner. Men det visade sig att de inte alls var hans vänner, eftersom de hade planerat något helt annat. Här kan du läsa mer om hela händelsen.

De nya bensinpriserna är hämtade från Circle K.