10 mysiga städer att resa till i vinter

Det har varit mörkt, det har varit kallt och det har regnat massor. Nu när hösten är över och vintern är här finns det all anledning i världen att unna sig en resa över helgen till ett mysigt resmål och bara njuta av en stund i någon av Europas vackra städer.

Barcelona, Spanien

Denna pärla till stad är redan en av de stora favoriterna bland weekend-resenärer. Men visste du att stadens mysfaktor under vintermånaderna är skyhög?

Besök den anrika vinterfestivalen Carnaval Sitges eller promenera på livliga bakgator och lyxa till det med ljuvliga churros doppade i varm smält choklad på Granja Dulcinea. Barcelona är dessutom något av ett shoppingmecka. Den 7 januari startar den årliga vinterrean där du kan göra riktiga fynd.

Churros är ett spanskt friterat bakverk som doppas i varm smält choklad. Bildkälla: Unsplash.

Berlin, Tyskland

Vintern i Berlin är kall men inte fullt så kall som i Sverige. Med en varm jacka och ett par vantar blir en vinterpromenad genom Tiergarten park en mysig start på helgen. Berlin är även en stad full av tavernor och pubar som erbjuder ett stort sortiment av öl och tysk bratwurst.

Med start i januari månad har Berlins festivalsäsong massor att erbjuda i form av konst, kultur och teknik. Om du känner dig frusen finns det mängder av hälsobad där en kan värma sig och unna sig en stund i bastun.

Dublin, Irland

Irlands huvudstad är en liten stad med mycket att erbjuda. Den har flera gånger röstats fram som en av världens mysigaste städer där pubar, små pittoreska gator och gatumarknader så som den på Moore Street bidrar till en stämningsfull vinter-weekend.

Dublins mest kända shoppinggata som under vintermånaderna skiner upp av juldekorationer är värt ett besök. Avsluta dagen med en Irish Coffee och helgen är fulländad.

The Tempel Bar är en pub som ligger på den kända gatan Temple Bar som har blivit något av ett landmärke i Dublin. Bildkälla: Pixabay

Edinburgh, Skottland

Skottlands huvudstad är magisk under vintern. The Meadows är en park som ligger i centrala Edinburgh där en promenad bland snötäckta ängar och trädkronor är ett måste för romantikern.

Under tre dygn mellan den 30 december och den 1 januari varje år anordnas en stor fest där staden förvandlas till en plats där konserter, evenemang och stadens egna Vikings parade fyller gatorna. Fyrverkerierna lyser upp Edinburghs himmel och människor från hela världen samlas för att delta i festernas fest.

Köpenhamn, Danmark

Vårt grannlands huvudstad är verkligen värt ett besök i vinter. Inte bara på grund av den goda maten, de varma människorna och utbudet av sevärdheter.

I år firar nämligen den anrika och välkända nöjesparken Tivoli 175 år under 2018. Detta firas med att hålla vinteröppet under julhelgen, sportlovet och Alla hjärtans dag. Njut av ett snötäckt paradis och åk skridskor inne på Tivoli och övernatta på det tillhörande hotellet.

Tivoli öppnade sina portar redan år 1843. Bildkälla: Unsplash

Prag, Tjeckien

Detta är en vacker stad som är perfekt för dig som vill slippa turistträngsel. Dessutom anordnas en julfestival i Prag där du kan köpa konst, hantverk och leksaker. Hela staden lyser upp och skapar en julstämning du sent ska glömma.

Gamla stan i Prag, Malá Strana, räknas av många som en av Europas vackraste platser där du kan se gamla kyrkor, promenera bland pampiga byggnader och besöka museum. Dessutom är anses Tjeckien producera och sälja världens bästa öl.

Reykjavik, Island

Norrsken, islandshästar och glaciärer. Islands huvudstad har mycket att erbjuda för den äventyrslystna. Du kan bland annat åka på en guidad båttur som tar dig att se norrsken på den nattsvarta himlen.

Låt dig hänföras av Reykjaviks fantastiska natur från ryggen på en häst eller ta ett dopp i de naturligt uppvärmda källorna Reykjadalur.

Blå Lagunen ligger söder om Reykjavik där man kan ta ett dopp i härligt varma källor. Bildkälla: Pontus Lundahl TT

Rovaniemi, Finland

Denna lilla stad ligger i finska Lappland och är rankad som en av de vackraste platserna i Europa att besöka under vintern.

Rovaniemi är mest känd för Santa Claus Village där du kan besöka jultomten där han sitter på sitt kontor, åka rensläde eller dricka varm choklad på någon av fiken i tomtelandet vi endast trodde fanns på film. Om du älskar julen och vill känna dig som barn på nytt är detta resmål för dig.

Venedig, Italien

Om du vill besöka denna anrika stad är vintern den rätta årstiden. Carnival of Venice är stadens årliga festlighet som pågår under drygt tre veckor. Festivalen går av stapeln den 16 februari 2019. Den bästa tiden att åka till Venedig är enligt många under vintern just på grund av denna maskerad.

I slutet av Carnival of Venice hålls en exklusiv maskeradbal på The Gritti Palace. En lite lyxigare weekend för dig som vill uppleva parader, konserter och fyrverkerier i vinter.

Venedig är en stad känd för sina många vackra kanaler. Bildkälla: Pixabay

Wien, Österrike

Österrikes huvudstad är känd för att vara en av de vackraste storstäderna i Europa tack vare alla fantastiska byggnader. Men som weekend-resenär är även matutbudet något värt att upptäcka.

Naschmarkt är en stor matmarknad som har mer än etthundra olika bodar där allt från kryddor och ost till porslin och kläder. Flera restauranger och fik finns också i området för denna populära marknad.

I december öppnar även flera julmarknader i Wien. Den på Maria Theresien Platz är en av dem.





