7 jullåtar för dig som är trött på de gamla klassikerna

Det finns få saker som är en lika stor vattendelare under julen som just musiken. Vissa älskar julmusiken och låter plattan Absolute Christmas gå varm hela december lång.

Andra däremot – ja låt oss säga att de kanske inte är lika peppande på att höra de ikoniska "dom, dom dom dom"-tonerna från Triads "Tänd ett ljus" 20 gånger per dag.

Men hur undviker du då den gamla och uttjatade julmusiken medan du samtidigt behåller julkänslan intakt? Det går inte. I alla fall inte om du tänker vistas utanför hemdörren din, julmusiken finns alltid där.

Det du däremot kan göra är att varva de gamla låtarna med några nya, lite ovanliga och fräscha jullåtar medan du är hemma, lyssnar via mobilen eller hos vännerna. Nyheter24 har låtit julkänslan tagit över och listat 10 stycken låtar åt dig som är less på det gamla vanliga!

1. Snoop Dog ft. Boyz II Men - Santa Claus Goes Straight To The Ghetto 2017

Snoop Dog blev tidigare i år belönad med en egen stjärna på Hollywood Boulevard. Bildkälla: Willy Sanjuan AP/TT

Snoop Dog är kanske inte den artisten man ser framför sig när det vankas julbak. Men varför inte egentligen? Den mångsysslande rapparen har många strängar på sin lyra och när man samarbetar med Boyz II Men så kan det ju inte bli annat än en succé.

I låten "Santa Claus Goes Straight To The Ghetto 2017" får lyssnaren ett annat perspektiv på hur jul kan firas och när Boyz II Men tar ton så faller alla bitar på plats i juldängan.

Har du inte hört den? Lyssna här!

2. Destiny's Child – White Christmas

Även supergruppen Destiny's Child har gjort en hel del jullåtar. Bildkälla: Mark J. Terrill AP/AP

Den omåttligt populära supergruppen Destiny's Child har även de producerat några jullåtar för oss att avnjuta. Faktum är att de faktiskt släppte en helt album med julgodis 2001 med namnet "8 Days of Christmas".

På just den plattan så har de en fantastisk cover av Bing Crosbys låt "White Christmas" som kommer att få din julkänsla att peaka. Och när man tänker efter så är det inte så svårt att tänka sig det heller, när artister som Beyoncé, Kelly Rowland och Michelle William jobbar tillsammans så brukar det bli bra.

Har du inte hört den? Lyssna här!

3. Bob Dylan – Little Drummer Boy

Julmusik med nobelprisklang! Bildkälla: Chris Pizello AP /TT

Även den lite äldre, rutinerade och numer nobelprisvinnande artisten Bob Dylan har valt att sätta sin egna prägel på julfirandet. Känner du dig trött på Just D under jul – dra bara på Dylans platta Christmas In The Heart.

Låten vi rekommenderar må vara en cover – men en väldigt härlig sådan!

Har du inte hört den? Lyssna här!

4. Sia - Snowflake

Även Sia har gett sig in i julmusiksbranschen. Bildkälla: AP/TT

Sia slog verkligen på stort 2017. Hon släppte inte bara en jullåt utan ett helt album fylld av godsaker åt julälskaren. På hennes platta som heter "Everyday is Christmas" så hittar vi den fantastiska låten Snowflake som vi har valt att uppmärksamma.

Vill du lyssna på en mysig julballad så är detta låten för dig.

Har du inte hört låten? Lyssna här!

5. Gwen Stefani ft. Blake Shelton – You Make It Feel Like Christmas

Gwen Stefani gillar julen så mycket så att hon släppte en julplatta 2017. Bildkälla: AP/AP

Vill du lyssna på en lite mer alternativ jullåt så bör du kika in duetten mellan Gwen Stefani och Blake Shelton. Låten "You Make It Feel Like Christmas" sprider glädje med en käck countryklang som går rakt in i själen på lyssnaren.

Har du inte hört låten? Lyssna här!

6. Run-D.M.C. – Christmas In Hollis

Låt Run-D.M.C. sprida julglädje i vinter. Bildkälla: Mark Lennihan AP/AP

1988 så släppte Run-D.M.C en jullåt som folket sent skulle glömma. De valde att kalla den "Christmas in Hollis" och än i dag hjälper låten människor att få julstämningen på topp när säsongen är kommen.

Ta bara den här textraden:

"I picket the wallet up but then I took a pause

Took out the license and it cold said 'Santa Claus'

A million dollars in it, cold hundreds of G's

Enough to buy a boat and matching car with ease

But I'd never steal from Santa, cause that ain't right

So I'm going home to mail it back to him that night"

Har du inte hört låten? Lyssna här!

7. Inter – Inter Bells

Mauro Icardi tog ton för Inter 2017. Bildkälla: Youtube / Inter

Vi måste såklart ha med en bubblare på listan och den bubblaren är det italienska fotbollslaget Inters jullåt från 2017, "Inter Bells". I låten hör vi bland annat deras stjärna och nuvarande lagkapten Mauro Icardi ta ton tillsammans med den förre kaptenen Javier Zanetti. Bara en sån sak!

Serie A får mycket skit inom fotbollskretsar men här visade Inter att det minsann finns kvalité i ligan, även utanför planen.

Har du inte hört låten? Lyssna här!

Vet du inte vad du ska titta på under julen? Oroa dig inte! Vi har listat 15 stycken juliga filmer åt dig som du kan titta på när du vill få lite julstämning. Läs listan här!