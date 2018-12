I november slog riksdagens kulturutskott fast att den nuvarande radio- och tv-tjänsten kommer att ersättas av en ny avgift – public service-avgift. Den nya avgiften kommer att finansieras via skatten och börjar gälla den första januari 2019.

Men eftersom att riksdagen fattade beslutet så sent på året kommer många hushåll ha betalat in för mycket pengar. Många fakturor som har betalats in sträcker sig nämligen in på det nya året. Just därför kommer Radiotjänst att betala tillbaka pengar till de hushåll som har betalat för mycket, skriver tidningen Hem & Hyra.

En miljard kronor

Totalt rör det sig om ungefär tre miljoner hushåll runt om i landet och sammanlagt är det upp emot en miljard kronor som Radiotjänst kommer att ge tillbaka i januari, skriver Hem & Hyra.

Hur mycket pengar kommer du att få?

Summan baseras dels på när du betalade in din sista faktura, och dels på vilket typ av faktura som du har. För de få personer som betalar tv- och radiotjänsten en gång om året, kan summan av återbetalningen bli stor. Om de betalade sin årsfaktura dagen innan riksdagsbeslutet kommer de kunna få så mycket som 2000 kronor tillbaka, rapporterar Hem & Hyra.

Betalar du radiotjänsten på månadsfaktura via autogiro? Då kan du också få tillbaka pengar i januari. I dessa fall rör det sig om några tiokronor.

Du kan faktiskt räkna ut själv hur mycket du ska få tillbaka. Det du gör är att se över din senaste faktura och räkna ut hur många dagar du har betalat för 2019. När du vet det, multiplicerar du antalet dagar med 6,67, och voilá – den summan är det du kommer att få tillbaka.

Då kan du förvänta dig att få pengarna

Datumet på när återbetalningen sker kommer att variera eftersom att det är så mycket pengar som ska betalas tillbaka. Enligt Radiotjänst kommunikationschef Johan Gernandt kommer utbetalningarna inledas redan den 7 januari, men det kan däremot dröja några veckor för vissa personer att få sina pengar tillbaka.

– Om man tänker på att handlar om tre miljoner kunder så förstår man att det är som att försöka stoppa en atlantångare, det finns en viss bromssträcka. Men vi tycker nog själva att vi gör det ganska kvickt, säger han till Hem & Hyra.

Så gör du för att få pengar tillbaka

Det här är väldigt enkelt. Du som kund behöver inte göra något, allt kommer nämligen att ske automatiskt. Däremot kan det vara bra att anmäla sitt konto hos radiotjanst.se/tillbaka. Detta bör du göra senast den 21 december.

Och om du inte gör det? Det är lugnt. Då kommer pengarna nämligen via en utbetalningsavi. Däremot riskerar du då att få betala en avgift för att lösa ut cashen.

Nyheter24 har tidigare skrivit om hur mycket den nya skatten kommer att kosta dig. Det kan du läsa mer om här!