KLART: Ny skatt ska ersätta tv-avgiften från och med 2019

Från och med den första januari 2019 kommer en ny skatt tillträda i Sverige, nämligen en ny avgift – public service-avgiften, rapporterar TT.

Ersätter gammal avgift

Den nya public service-avgiften kommer att ersätta den nuvarande radio- och tv-avgiften, och kommer att dras på skatten av alla personer som är över 18 år och har en beskattningsbar inkomst.

Godkänt av kulturutskottet

Förslaget att ersätta den nuvarande radio- och tv-avgiften har sedan tidigare föreslagits av regeringen. Förutom att föreslå att avgiften skulle ändras till en skatt, föreslog de även att perioden för sändningtillståndet ska vara i tio år och efter det i åtta år, uppger TT.

Nu har alltså riksdagens kulturutskott godkänt förslaget men har dessutom ändrat lite i regeringens förslag när det gäller tillståndsperioden. Utskottet vill att den första perioden inte ska vara tio år, utan istället sex år med start från 2020.

Så här mycket får vi betala

Den nya public service-avgiften som kommer att dras som skatt från de personer över 18 och som har en beskattningsbar inkomst, kommer att bli 1 procent av den beskattningsbara inkomsten.

Under nästa år kommer det totalt att röra sig om drygt 1 300 kronor per person per år.

De personer som har en lägre inkomst kommer att få en reducerad avgift av den nya skatten, rapporterar TT.

