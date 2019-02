Stor lista – här är de 20 mest sålda bärsen i Sverige 2018

Många gillar att slå sig ner med lite gott sällskap och ta en lagom kall öl någon gång då och då. Men vilka biror är egentligen Sveriges favoriter?



Nyheter24 har tagit del av Systembolagets försäljningssiffror för hela 2018, och det finns en tydlig trend. Ölen ska vara ljus, svensk och stark.

Här har du topp tjugo!

1. Mariestads Export – 15 127 505 liter

Ljus lager, 5,3 procent

Etta på listan hittar vi alltså Mariestads Export. En riktigt klassiker vid grillfester och fredagsmys.



2. Norrlands Guld Export – 13 795 297 liter

Ljus lager, 5,3 procent



Norrlands Guld, med en tydlig smak av... bärs. Serveras väl kyld, passar bra till korv.

3. Sofiero Original – 11 116 423 liter

Ljus lager, 5,2 procent

"Vem fan köper Sofiero?", kanske du brukar undra när du går omkring på bolaget. Väldigt många tydligen.

4. Falcon Export – 9 540 439 liter

Ljus lager. 5,2 procent

För dig som inte vill känna dig fin i kanten finns denna mjuka öl. Billig och lätt att bära med sig.

5. Fem komma tvåan – 7 257 017 liter

Ljus lager, 5,2 procent

Den heter vad den är. Det gillar man ju.

6. Kung – 6 844 232 liter

Ljus lager, 5,2 procent

Bolagets egna lilla wildcard! Som Forrest Gump sa: "Life is like a flak of Kung. You never know what you gonna get".





7. Sofiero Guld – 5 894 786 liter

Ljus lager, 7,5 procent

Nej tack.

8. Pripps blå Export – 5 276 062 liter

Ljus lager, 5,0 procent

Snyggaste burken på bolaget, smakar helt okej.

9. Stockholms festival – 4 166 292 liter

Ljus lager, 5,3 procent

Den enda ölen som aldrig druckits av en stockholmare. Någonsin.

10. Åbro Extra stark 7,3 – 5 394 358 liter

Ljus lager, 7,3 procent

Smakar som en småländsk skog. Men inte på ett bra sätt.

11. Småland

12. Pripps extra stark

13. Spendrups Premium Gold

14. Carlsberg Hof Organic

15. Sju komma tvåan

16. Staropramen

17. Mariestads Gold Ox

18. Eriksberg

19. Fagerhult

20. Bryggmästarens Premium Guld

