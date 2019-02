Räddningstjänstens uppmaning om ovädret – förbered för storm

Ja, att det går upp och ner på väderfronten är verkligen ingen nyhet. Igår var det ett riktigt härligt vårväder i flera delar av landet och nu har SMHI gått ut med en klass 2-varning.

Tro det eller ej, men efter att vi har fått smaka lite på våren så är nu stormen på väg. SMHI varnar för storm och stormbyar i flera delar av vårt avlånga land.

Det är under söndagen som ovädret kommer dra in. Från Jämtland och Västernorrland och ända upp till Norrbotten har SMHI utfärdat klass 2-varningar. Och de västliga stormbyarna kan få vindarna att blåsa upp till 25 meter per sekund. Håll i hatten!

Ta det lugnt i trafiken

Räddningstjänsten uppmanar under söndagen att man ska ta det riktigt lugnt i trafiken. Orsaken? Det förväntas ett riktigt ruggigt oväder under söndagskvällen.

Stormvarningen gäller större delen av Norrland och vindarna drar in från väst. Det betyder att de hårda vindarna kommer att nå fjällen först sen fortsätta vidare mot östkusten. Men SMHI:s klass 2-varning gäller inte bara i fjällen utan även vid kusten.

Ovädret väntas även kulminera med stormbyar under kvällen i Västernorrland.

Höjt beredskapen

Det var efter ett telefonmöte mellan Länsstyrelsen och räddningstjänsterna i Västernorrland som det beslutades att höja beredskapen.

– Det är svårt att bedöma situationen. SMHI varnar för stormbyar men situationen kan snabbt förändras och vi kommer att hålla kontakt med kollegorna i Jämtland för att bedöma läget. Jämtland nås ju av det hårda vädret före oss, säger Lars Rydstedt, inre befäl vid räddningstjänsten i Medelpad till SVT.

Råd till allmänheten

Några konkreta råd från räddningstjänsten i Medelpad, som kan vara värt att tänka på inför stormen:

Håll koll på SMHI:s väderprognoser och nyhetsläget i media.

Se noga till så att inga lösa föremål kan dras med i de kraftiga vindbyarna

Ta det lugnt och försiktigt i trafiken. Kan du stanna hemma? Gör det.

