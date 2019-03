SMHI varnar: Nytt snöoväder drar in – här är platserna som drabbas 15 Reaktioner

| 14/03/2019 21:01 Nyheter14/03/2019 21:01

Längs Västerbottens kust räknades 10 till 20 centimeters snö komma under torsdagen. Men vintervädret tar inte slut där – under söndagen räknas nämligen ett riktigt oväder dra in.

