Ny studie visar: Så varmt kommer Stockholm vara 2050

Aldrig tidigare har det varit så mycket fokus på miljön och miljöfrågor som det är nu och många menar på att det råder en klimatkris.

En av sakerna som tyder på det är den globala uppvärmningen, och visst blir det varmare.. Det visar en ny studie som har gjorts av Crowther Lab på universitetet ETH Zurich.

Så varmt kommer Stockholm vara

I studien har man studerat 520 större städer över hela världen för att se hur klimatförändringarna kommer att påverka dem.

Resultatet visar bland annat att Stockholm år 2050 kommer ha ett klimat som påminner om det Budapest i Ungern har nu.

Enligt vädersajten Foreca är genomsnittstemperaturen i Budapest aldrig under minussträcket under vinterdagarna och runt 27 grader under sommaren.

Riskerar översvämningar

Även London nämns i studien och resultatet visar att staden kommer att vara lika varm som Barcelona år 2050. Enligt studien riskerar dessutom hundratals städer att utsättas för stormar, översvämningar och andra katastrofer.

I snitt kommer Europa få ännu varmare somrar och vintrar. Det förväntas, enligt studien, att de genomsnittliga temperaturhöjningarna kommer vara på 3,5 respektive 4,7 grader.

– Poängen med den här studien är att alla ska få möjlighet att bättre förstå vad som händer med klimatförändringarna, säger huvudforskaren Jean-Francois Bastin till AFP.

