Fler döda än levande på Facebook om 50 år: "Problematiskt"

Facebook har länge varit en plattform där man dokumenterar olika livshändelser, men vad händer när alltfler användare dör?

Enligt en experts uträkningar är det inte lång tid kvar innan hemsidan blir som en digital kyrkogård – något som inte är helt utan problem.

1.4 miljarder döda profiler inom 50 år

Svenske Carl Öhman doktorerar på Oxford Internet Institute där han delvis har författat studien "Are the dead taking over Facebook?". Och det enkla svaret på den frågan är ja.

Närmare bestämt kommer det ta omkring 50 år innan det finns fler döda än levande profiler på hemsidan.

– Runt slutet av århundradet kommer det ha ackumulerats 1,4 miljarder döda profiler på FB. Det är en enorm mängd data vi pratar om. Och 1,4 miljarder är extremt konservativ bedömning. Om Facebook fortsätter att växa i sitt nuvarande tempo och fyller alla de möjliga marknaderna, så kommer det landa på ungefär 4,9 miljarder döda profiler innan 2100, säger Carl Öhman till SVT Nyheter.

Konsekvenser för samhället

Men det här är inte bara lite cool kuriosa, Öhman menar att det även finns stora samhälleliga implikationer.

Detta innebär nämligen att Facebook utgör det största existerande arkivet av mänskliga beteenden, något som medför särskilda etiska frågor.

Bildkälla: Monika Skolimowska/DPA

Problematiskt

Mer specifikt är det speciellt att det är en kommersiell aktör som sitter på all denna data, menar Öhman.

– Det är Facebook som äger de berättelserna, eller datan som berättar de berättelserna. I det långa loppet är det här en problematisk utveckling. Aldrig tidigare har så mycket historisk data koncentrerats till så få aktörer som nu, säger Öhman till SVT.



Han fortsätter:

– Vad händer med all data om Facebook går i konkurs? Vanligtvis tar en konkursförvaltare hand om det och säljer av alla värdefulla tillgångar. Säg att Facebook då har 3 miljarder användarprofiler – det har ett enormt värde. Ska det då säljas av, och vem kan köpa den datan? Det här har vi ingen förberedelse för som samhälle.



Hur Facebook väljer att agera i en sådan situation får tiden utvisa, men enligt egen utsago tar de diskussionen om arv i den digitala världen på "största allvar".

