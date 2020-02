Mello 2020: Här är artisterna som tävlar i tredje deltävlingen

Den 15 februari är det äntligen dags för deltävling nummer tre i Melodifestivalen. Vi har förflyttat oss norrut till Luleå där föreställningen äger rum i Coop Norrbotten Arena.



Sedan tidigare är The Mamas och Robin Bengtsson klara för finalen, och Malou Prytz och Felix Sandman klara för andra chansen.

Senast blev även Dotter och Anna Bergendahl finalklara, medan Mendez och Paul Rey gick till andra chansen.

Vilka går vidare från Luleå? Det återstår att se! Nyheter24 listar alla artister och bidrag som tävlar.

Mariette – Shout it Out. (Jonas Ekströmer/TT)

1. MARIETTE – SHOUT IT OUT

Mariette Hansson, 36, slog igenom 2009 i Idol där hon slutade på en fjärdeplats. 2010 blev hon utsett till "Årets homo" på Gaygalan.

Mariette är sannerligen ingen rookie i dessa sammanhang. På lördag uppträder hon för fjärde gången i Melodifestivalen.

Som bäst gick det under debutåret 2015 då hon kom trea. I år siktar hon ännu högre med låten "Shout it Out" som är skriven av Mariette själv tillsammans med Alex Shield, Cassandra Ströberg och Thomas G:son.

Albin Johnsén – Livet börjar nu. (Jonas Ekströmer/TT)

2. ALBIN JOHNSÉN – LIVET BÖRJAR NU

Albin Johnsén, 30, slog igenom med dunder och brak 2014 med låten "Din soldat". Låten har i skrivande stund över 40 miljoner spelningar på Spotify.

Det här blir Albins andra framträdande i Melodifestivalen. 2016 uppträdde han tillsammans med Mattias Andréasson med låten "Rik" som gick till andra chansen, men inte längre.

I år hoppas han gå hela vägen till final med låten "Livet börjar nu" som är skriven av Albin själv, Robin Stjernberg och Gino Yonan.

Drängarna – Piga och dräng. (Jonas Ekströmer/TT)

3. DRÄNGARNA – PIGA OCH DRÄNG

Dansbandet Drängarna är ett gäng rutinerade rävar. Bandet grundades redan 1995 och slog samma år igenom med jättehiten "Vill du bli min fru".

Drängarna har släppt åtta album och har över 70 miljoner lyssningar på Spotify. Bandet består av "Sunna-Robert", "Olav i Fossen", "Starke Mange" och "Trygga Räkan".

De uppträder med sången "Piga och dräng" som är skriven av bandmedlemmen Anders Wigelius samt Robert Norberg och Jimmy Jansson.

Amanda Aasa – Late. (Pontus Lundahl/TT)

4. AMANDA AASA – LATE

Amanda Aasa är 23 gammal och kommer från Halmstad. Hon gör sin debut Melodifestivalen på lördag i Luleå och hon fick sin plats på ett lite särskilt sätt.

Hon vann den nämligen. Amanda ställde upp i musiktävlingen "P4 Nästa" där artister tävlar om en Mello-plats, och ifjol var det Amanda Aasa som vann.

Därmed får hon den stora äran att tävla med bidraget "Late" som är skriven av Amanda själv samt Siri Jansson, Erik Grahn och Alex Shield.

Anis Don Demina – Vem e som oss. (Anders Wiklund/TT)

5. ANIS DON DEMINA – VEM E SOM OSS

Anis Don Demina, 26, är ett bekant namn för många. Han har gjort sig ett namn främst som Youtuber och profil på sociala medier, men även som artist.

I förra årets Melodifestival framförde han låten "Mina bränder" tillsammans med Zeana, som inte tog sig vidare till final.

I år siktar han på att ta revansch med bidraget "Vem e som oss" som han skrivit tillsammans med Anderz Wrethov, Johanna Elkesdotter Wrethov och Robin Svensk.

Faith Kakembo – Crying rivers. (Pontus Lundahl/TT)

6. FAITH KAKEMBO – CRYING RIVERS

Faith Kakembo, 36, är sjuksköterskan från Jönköping som gör sitt första framträdande i Melodifestivalen. Faith är som namnet antyder troende och hon började sjunga i kyrkokören.

Det var dock i tidigare nämnda musiktävlingen "P4 nästa" som genombrottet kom. Hon slutade "endast" på tredjeplats, men fick en plats i Melodifestivalen som tröstpris.

Ingen dålig tröst det kan tyckas och Faith ställer upp med låten "Crying rivers" som är skriven av Jörgen Elofsson och Liz Rodrigues.

Mohombi – Winners. (Claudio Bresciani/TT)

7. MOHOMBI – WINNERS

Mohombi, 33, eller Mohombi Nzasi Moupondo som han egentligen heter, ställer upp i Melodifestivalen för andra gången.

Han slog igenom på allvar 2010 med låten "Bumpy ride". I förra årets Melodifestival gick han hela vägen till final där han slutade på femteplats med bidraget "Hello".

Nu vill han säkerligen gå ännu längre och låten han ska göra det med heter "Winners" och är skriven av Mohombi själv tillsammans med Jimmy Jansson och Palle Hammarlund.