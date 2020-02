Klimatförändringsskeptikerna tycker sig ha hittat sin alldeles egna Greta Thunberg. Hon heter Naomi Seibt, är 19 år gammal och kommer från Tyskland.

Hon driver en Youtube-kanal där hon ifrågasätter effekterna av den globala uppvärmingen och nu får hon stöd av både en amerikansk tankesmedja och ett parti långt ut på högerkanten i hemlandet.

Tankesmedjan ifråga kallas för The Heartland Institute har och har sin bas i Chicago.

The Heartland har tidigare lobbat för tobaksföretag och enligt Washington Post har gruppen starka band till Donald Trumps presidentadministration.

Nu har The Heartland Institute alltså tagit sikte på Naomi Seibt, 19, med affärsidéen att ställa henne mot Greta Thunberg, 17 och beskriver henne som "botemedlet mot Greta".

En video skapad av gruppen har titeln "Naomi Seibt vs. Greta Thunberg: whom should we trust?". I videon ses tonåringarna framföra argument "för sin sida".

– Naomi är en fantastisk röst för fria marknader och klimatrealism, säger James Taylor, ordförande för en avdelning på The Heartland Institute till The Washington Post.

En annan grupp som fattat tycke för Naomi Seibt är det tyska högerextrema partiet AfD (Alternativ för Tyskland).

Seibt har tidigare talat på arrangemang organiserade av AfD och har i sina videor uttryckt oro över både migrationen och feminismen i Tyskland.

Naomi, 19, är Tysklands "Anti-Greta" (Youtube)

Hennes mor är advokat och har tidigare representerat medlemmar inom partiet.

Naomi Seibt har förnekat att hon varit medlem i AfD själv, men det finns uppgifter som tyder på att hon ska ha tillhört partiets ungdomsförening.

Själv vill 19-åringen inte kalla sig för "klimatförnekare".

– Det är så oförskämt att kalla någon för "klimatförnekare" eftersom det finns en uppenbar koppling till termen "förintelseförnekare", vilket bär stor tyngd i Tyskland, säger Naomi Seibt i en Youtube-video.



Hennes motståndare – däribland Greta Thunberg – kallar hon för "klimatförändringsalarmister". I en video säger Seibt att det i grunden är en "motbjudande anti-mänsklig ideologi".

I samma video säger hon "klimatförändringsforskning är en förolämpning mot riktig forskning". Hennes budskap är istället att miljöläget inte är så allvarligt som det verkar.

19-åringen verkar gilla att jämföras med Thunberg (Youtube)

Naomi Seibt menar att klimataktivister och liknande förtjänar därför medlidande, snarare än hat.

– Ilska och panik hör hemma hos våra motståndare, säger hon.

Dock är det tydligt vem som har vetenskapen på sin sida. 97 procent av alla forskningsgranskade studier är överens om att en global uppvärmning orsakad av människor är verklig.

Men det är något som Naomi Seibt inte köper. Hon hade dessutom ett meddelande till Greta Thunberg och hennes följare.

– Skapa inte en ideologi av någonting en ung tjej har att säga, oavsett vilken politisk sida hon står på, sa Naomi Seibt i en video – till synes helt oironiskt.

