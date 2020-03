SD-ledaren Jimmie Åkesson har delat ut flygblad vid turkiska gränsen med uppmaningen "Sverige är fullt. Kom inte till oss".

Under fredagen deporteras Åkesson från landet, enligt turkiska CNN.

Nu skickar digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) en syrlig känga till SD-ledaren:

"Ändå lite trist att Sverige är fullt när sånt här händer", skriver han i en tweet.

"Sverige är fullt"

”Sweden is full. Don't come to us! We can't give you more money or provide any housing. Sorry about this message".

Så stod det i flygbladen som Åkesson delade ut till migranter vid den turkiska gränsen tidigare i veckan.

Flygbladen var signerade med "Svenska folket, Sverigedemokraterna", något som fick Åkesson polisanmäld.

Bortförd av polis

Åkesson ska under fredagen ha blivit bortförd av turkisk polis från gränsen. Även hans mobil ska ha blivit beslagtagen.

Därefter fördes SD-ledaren till flygplatsen i Istanbul där han sattes på ett flygplan till Köpenhamn, enligt turkiska CNN.

På bilder från flygplatsen ser det dock ut som att Åkesson återigen har sin mobil.

Jimmie Åkesson deporteras från Turkiet. Bildkälla: iha (turkisk nyhetsbyrå)

"Turkiet är en skurkstat"

Till Expressen har Sverigedemokraternas presschef Henrik Gustafsson kommenterat händelsen.

– Vi kan bekräfta att det land som Morgan Johansson och regeringen vill förhandla med, och ge mer pengar till, är ett land där man blir gripen och utfrågad för att man delar ut flygblad som staten inte godkänt.

Han fortsätter:

– Turkiet är en skurkstat som absolut inte bör ha inflytande över europeisk migrationspolitik. Det är uppenbart dåligt både för migranter såväl som för Europa.

Åkesson befinner sig just nu på ett flygplan och väntas landa på Kastrup senare i dag.

