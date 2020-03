SD-ledaren Jimmie Åkesson har delat ut flygblad vid turkiska gränsen med uppmaningen "Sverige är fullt. Kom inte till oss".

Nu deporteras Åkesson från landet, enligt turkiska CNN.

Beslagtagen mobil

Åkesson ska under fredagen ha blivit omhändertagen av turkisk polis. Även hans mobil ska ha blivit beslagtagen.

Därefter fördes SD-ledaren till flygplatsen i Istanbul där han sattes på ett flygplan till Köpenhamn, enligt turkiska CNN.

På bilder ska man kunna se hur SD-ledaren är omgiven av flera turkiska poliser.

"Skurkstat"

Till Expressen har Sverigedemokraternas presschef Henrik Gustafsson kommenterat händelsen.

– Vi kan bekräfta att det land som Morgan Johansson och regeringen vill förhandla med, och ge mer pengar till, är ett land där man blir gripen och utfrågad för att man delar ut flygblad som staten inte godkänt.

Han fortsätter:

– Turkiet är en skurkstat som absolut inte bör ha inflytande över europeisk migrationspolitik. Det är uppenbart dåligt både för migranter såväl som för Europa.

Åkesson befinner sig just nu på ett flygplan och väntas landa på Kastrup senare i dag.



Jimmie Åkesson vid turkiska gränsen. Bildkälla: Sverigedemokraterna

Flygbladen – det här har hänt

Under lördagen beslutade Turkiets president Recep Tayyip Erdogan att öppna gränserna mot Europa.



Fyra dagar senare stod Åkesson vid gränsen och delade ut flygblad till migranter.

”Sweden is full. Don't come to us! We can't give you more money or provide any housing. Sorry about this message", stod det i flygbladen.

Skarp kritik

Bara några timmar senare polisanmäldes SD-ledaren, något du kan läsa mer om här.

Det dröjde inte länge innan även politiker började rikta kritik mot SD-ledaren.



Bland annat har Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin kallat Åkessons agerande för "iskyla".

Även Ebba Busch har ifrågasatt initiativet och kallat det för "tramsigt".

Texten uppdateras.