Senaste åren har debatten gått het om olika sportlags namn och loggor.

I USA har NFL-laget Washington Redskins varit upp för diskussion nu senaste dagarna, när laget gått ut och öppnat för att byta namn.

Och här i Sverige funderar nu hockeylaget Frölunda Indians på att göra samma sak. I en intervju i Sveriges Radio nu på morgonen meddelade föreningens ordförande Mats Grauer att ett byta kan vara på gång.

– Vi känner att den kan ha levt färdigt sitt liv och att vi kanske ska byta ut den mot något annat, säger Grauers i intervjun.

Blir det kanske Västra Frölunda igen? (Foto:Björn Larsson Rosvall/TT)

Frölunda, som länge gick under namnet Västra Frölunda, bytte till loggan på 90-talet. Nu under året har föreningen utrett om man ska byta namn. Under senaste tidens protester mot rasism världen över har debatten tagit fart igen.

– Det har varit en pågående process, säger Grauers till SR.

Frölundas ordförande Mats Grauers. (Foto: Stig Kenne/TT)

Dock menar han att det inte kommit upp någon ny kritik nu som gör att man vill skynda på förändringen.

– Nej, ingen alls. Och under de 25 år som loggan funnits har det funnits väldigt blygsam kritik. Men vi känner att det kanske är dags för en förändring.