Här har du störst chans för sol på andra advent Vi närmar oss andra advent. Foto: Fredrik Sandberg/Gorm Kallestad/TT



Under torsdagen gick SMHI ut med en klass 1-varning för det kraftiga snöfall som förväntas dra in över landet under natten. Drömmen om en solig advent känns kanske långt bort – men enligt meteorologen kommer vissa områden ha mer tur än andra.