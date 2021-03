Frågan om varför vissa blir jättesjuka i covid, medan andra inte ens märker av att det har gäckat forskarna sedan viruset började spridas i januari 2020.

Nu visar forskning att det i stor utsträckning kan bero på nedärvda gener från neandertalare.

I höstas upptäcktes det att en genvariant från neandertalare innebär en riskfaktor för att bli svårt sjuk i covid. Hälften av befolkningen i Asien och var sjätte europé bär på genen, som innebär tre gånger så stor risk att hamna i respirator om man blir sjuk i corona.

Läs mer: Så mycket dödligare är den brittiska virusvarianten – enligt ny studie

Minskar risken med en tredjedel

Nu har en ny genvariant från neandertalarna upptäckts – som istället skyddar mot att bli sjuk. Enligt studien som publicerats i Nature minskar risken att drabbas av covid med en tredjedel för de personer som bär på den.

Enligt en annan studie, publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences, så bär mellan 25 och 30 procent av befolkningen i Europa och Asien på varianten, och något färre i Amerika.

– Den skyddar både mot att bli sjuk och att bli allvarligt sjuk och behöva intensivvård. Risken att hamna på sjukhus minskar med 40 procent, säger Michael Hultström, specialist anestesi och intensivvård vid Akademiska sjukhuset och författare bakom studien, till Nyheter24.

Så här ser fördelningen av genen ut i världen.

Hopp om läkemedel

Idag är det krångligt att ta reda på om man har genen eller inte. Därför kommer upptäckten inte göra så stor skillnad precis nu, men Hultström hoppas att den kommer kunna göra det i framtiden.

– Ett första steg är att man skulle kunna använda den för att urskilja riskgrupper, att veta vilka personer som riskerar att bli allvarligt sjuka, säger han.

Ett andra steg är att kunna utveckla ett läkemedel som skulle kunna användas i förebyggande syfte, eller när man precis får symptom.

– Men vi är väldigt tidigt i utvecklingsfasen, och vet inte var det kan leda, säger Hultström.

Michael Hultström är en av forskarna bakom studien. Foto: Stefan Hörberg/Rithuset/TTFoto:

Var kommer genen ifrån?

Så varför har vissa av oss en gen från de utdöda neandertalarna ?

När homo sapiens lämnade Afrika och tog sig till Europa fanns neandertalarna redan där. Studier visar att neandertalarna och homo sapiens fick barn ihop och det är från dessa som genen ärvts ner i genration efter generation.

LÄS MER:

Nytt coronavaccin godkänns för användning inom EU

FHM:s vaccinordning har fyra faser – så vet du vilken du tillhör

Festande ungdomar får corona – vägrar hjälpa till med smittspårning