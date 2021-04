Under gårdagen inledde polisen en sökinsats vid stranden norr om Skanör efter att en privatperson lämnat in en bit skelett som denne hittat under en promenad på stranden.

– Vi har varit här med både tekniker och hundar och sökt efter fler ben vid ett stort område vid badhytterna, där benet hittades, säger Elin Samuelsson, som är gruppchef för utredningen, till Kvällsposten.



På fredagseftermiddagen avslutades sökandet, utan att fler fynd gjorts.

Misstänks vara människoben

Polisens tekniker har undersökt skelettdelen som tros komma från en människa och därför utreds händelsen som mord.

– Vi tror att det rör sig om en arm, säger Samuelsson till Kvällposten och berättar samtidigt att en professor i osteologi misstänker att skelettdelen inte är från en nutida människa.



Nu ska fyndet analyseras närmare av Rättsmedicinalverket.