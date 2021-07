Vid 19.20-tiden på torsdagskvällen havererade ett mindre flygplan, avsett för fallskärmshoppning, vid Örebro flygplats.

Klockan 20.53 på torsdagen uppgav polisen att samtliga nio personer, åtta fallskärmshoppare och en pilot, förolyckades i kraschen. Läs mer om det här.

Polisen om kraschen: "Omfattande olycksplats"

På fredagsförmiddagen höll polisen, Örebro kommun och Örebro flygplats en gemensam pressträff.

Per-Ove Staberyd, brandchef, Niclas Hallgren, biträdande regionpolischef i polisregion Bergslagen, och Mikael Smedberg, vd på Örebro Airport. Foto: Jeppe Gustafsson/TT

– Vi på polisen såg direkt omfattningen och av de första uppgifterna vi fick var att det var en omfattande olycksplats, säger Niclas Hallgren, biträdande regionpolischef Bergslagen, och fortsätter:



– Vi genomförde direkt en så kallad särskild händelse där vi samlade resurser i regionen för att kunna vidta de mått vi behöver vid en sådan olycksplats, säger han.

Förundersökning om vållande till annans död

Vid pressträffen uppger polisen att man inlett en förundersökning om vållande till annans död och framkallande av fara för annan.

– Vi drog igång de initiala förundersökningsåtgärderna på torsdagskvällen och behövde en brottsrubricering att jobba efter, säger Hallgren och fortsätter:

Niclas Hallgren. Foto: Jeppe Gustafsson/TT

– Vi har redan när vi var på plats initialt börjat samla in vittnesuppgifter och ser också till att säkerställa att vi får den tekniska informationen som finns, säger Hallgren.



Räddningschefen: "Fanns inga liv att rädda"

Även räddningschefen Per-Ove Staberyd kommenterade händelsen.

– Tyvärr är möjligheterna för oss att rädda liv i stort sett noll när vi kommer fram och konstaterar att planet har brunnit, säger han och fortsätter:

Foto: Jeppe Gustafsson/TT

– Vi såg även att det inte fanns några liv att rädda.



Vidare säger Staberyd att man ännu inte kan ge någon information om händelseförloppet och vad som orsakat kraschen.

Flygplanet hyrdes av Örebro fallskärmsklubb

Flygplanet ska, enligt Anna Oscarsson, kommunikationsansvarig på Svenska fallskärmsförbundet, ha varit av modellen ”DHC-2 turbo beaver”.

Foto: Jeppe Gustafsson/TT

– Örebro fallskärmsklubb hade hyrt in det från Skåne. Vanligtvis hoppar man mest fallskärm på helgerna, men nu hade de hyrt in ett plan för att hoppa mer intensivt under hela veckan, säger Oscarsson till SVT och fortsätter.



Havererade strax efter start

Planet ska ha stött på problem strax efter start och därefter havererat.

– Haveriet ska ha skett i samband med att planet skulle lyfta, säger Carl-Johan Linde, presschef på Sjöfartsverket, till Nerikes Allehanda.



Foto: Jeppe Gustafsson/TT

Enligt Statens haverikommission, som kom till olycksplatsen vid 23-tiden på torsdagen, har planet kraschat mycket nära flygplatsbyggnaden.



– Man är inne på flygplatsområdet. Jag har inte fått den siffran än, men det rör sig i svängarna om 50 och 100 meter. Det är nära marken. Det hände i ett väldigt tidigt skede vid start, så något högt kom det inte, säger Peter Swaffer, chef civil luftfart på Statens haverikommission, till Expressen.

Svart låda saknas i flygplanet

Haverikommissionen genomför nu en grundlig utredning av olyckan för att få klarhet i vad som hänt. Men enligt Hans Kjäll, flygsäkerhetsexpert, har de ett svårt arbete framför sig.

– Problemet man har nu är att man inte har någon svart låda. De finns inte tillgängliga på den här typen av lättare flygplan, säger Kjäll i SVT:s Morgonstudion.

Foto: Jeppe Gustafsson/TT

Kriscentrum har upprättats

Under natten till fredagen samlades sörjande på flygplatsen, och ett kriscentrum för anhöriga har upprättats där.

Örebro kommun har aktiverat sin POSOM-grupp, psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor eller katastrofer.

Även S:t Nicolai kyrka i centrala Örebro har hållit öppet med anledning av det som hänt.

Politikerna sänder sina kondoleanser

Statsminister Stefan Löfven uttryckte sin bestörtning över det inträffade under torsdagskvällen.

"Det är med stor sorg och bestörtning jag i kväll har tagit del av de tragiska uppgifterna om flygkraschen i Örebro", skrev Löfven på Twitter och fortsatte:

"Jag tänker på de drabbade, på deras familjer samt nära och kära i denna mycket svåra stund. Jag vill uttrycka mitt djupaste deltagande i deras sorg."

Även Annie Lööf (C), Märta Stenevi (MP) och Annika Strandhäll (S) har kommenterat händelsen. Läs mer om det här.

