Många regelverk skapar gråzon för barninfluerare

Marknadsföringslagen

+ Ett barn ska förstå vad som är reklam och vad som inte är det. Därför får inte reklam utformas som spel, lekar eller liknande. Reklam får inte heller bakas in i spel på internet så att barn inte förstår vad som är reklam i spelet.

+ Du får inte rikta direkta köpuppmaningar till barn under 18 år. Det gäller i alla typer av medier. Du får inte heller uppmana ett barn att övertala sina föräldrar eller andra vuxna att köpa något åt barnet.

+ Det är förbjudet att skicka direktreklam till barn under 16 år. Förbudet gäller all form av direktreklam, till exempel brev, telefoni och sms.

+ För tv-reklam gäller bland annat att den inte får riktas till barn under tolv år. Det får inte förekomma reklam omedelbart före eller efter program som är riktade till barn under tolv år. Barnprogram får inte avbrytas av reklam och alla former av produktplacering är förbjuden i program för barn under tolv år.

Arbetsrättsligt

+ En arbetsgivare som anställer barn under 13 år måste ansöka om tillstånd. Det gäller bland annat när barn under 13 år ska uppträda och repetera inom kulturell eller konstnärlig verksamhet och vid sport- och reklamevenemang, som artist, statist eller liknande.

+ Barn under 16 år får under skolveckorna arbeta högst två timmar per skoldag eller sju timmar per skolfri dag. Barn får arbeta högst 12 timmar per skolvecka.

+ De får inte arbeta mellan klockan 20 och klockan 06 och ska ha minst 14 timmars sammanhängande ledighet från arbetet för nattvila.

+ Under skollov som är minst en vecka får de arbeta högst sju timmar per dag och högst 35 timmar per vecka.

+ För barn under 13 år som arbetar inom den närmsta familjen är det föräldrarna som avgör arbetstiden.

Integritet

+ Barnets rätt att bli lyssnat på samt rätten till sitt privatliv regleras i barnkonventionen. Att publicera bilder på egna barn kan vara i strid med andemeningen i barnkonventionen, om barnet inte vet att bilden publiceras eller inte vill att den publiceras.

+ Publicerar du bilder på dina egna barn ska du som vårdnadshavare agera som vårdnadshavare – du ska se till ditt barns bästa.

+ Ju äldre barnet är, desto rimligare är det att det får vara med och tycka till om en publicering. Datainspektionen anser att barn över 16 år som regel själva ska kunna fatta ett sådant beslut.

Källa: Konsumentverket, Arbetsmiljöverket, Statens medieråd