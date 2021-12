Fakta: Göran K Hansson Född och uppvuxen: 1951, i Lysekil Yrke och uppdrag: Professor i experimentell kardiovaskulär forskning vid Karolinska institutet sedan 1995. Var mellan 2009 och 2014 sekreterare för KI:s Nobelkommitté. 2015 valdes han till ständig sekreterare för Kungliga Vetenskapsakademien. Vad K:et står för: Knut

— Det är skönt att Akademien har överlevt mig, så att säga. Sedan hade det ju varit roligare om vi hade haft en riktig Nobelvecka, det ska man inte sticka under stol med.

Ständig sekreterare för Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) blev han vald till år 2015. I botten är han professor i experimentell kardiovaskulär forskning vid Karolinska institutet.

— Jag hade fokuserat på min forskning under hela min yrkeskarriär och undvikit att ta större uppdrag, och knutit handen i byxfickan på labbet och muttrat över allt man tyckte borde göras bättre. Men jag har i grunden ett samhällsengagemang och då tyckte jag att mot slutet av yrkeslivet skulle jag kanske inte bara klaga, utan bidra också. Och det har varit kul, riktigt roligt, säger Hansson.

"450 projekt"

Att vara ständig sekreterare innebär att leda akademiens operativa arbete. Göran K Hansson gick in i uppdraget med ambitionen att förtydliga KVA:s strategi och mejsla fram dess huvuduppgifter.

— Det såg jag som viktigt när jag kom, för med 450 ledamöter är det lätt att det blir 450 olika projekt som ska drivas.

Huvuduppgifterna är nu fyra till antalet: att ta fram underlag för samhällsdebatt och beslut, verka för bra villkor för forskning i Sverige, identifiera och hylla framstående forskningsinsatser samt att vara en mötesplats för forskning.

Göran K Hansson (mitten) som många är kända att se honom. Här presenterar han 2021 års Nobelpristagare i fysik. Arkivbild.

För allmänheten är dock Göran K Hansson kanske mest känd som han som varje oktober under de senaste åren presenterat Nobelpristagarna i fysik, kemi och ekonomi.

— Hela dagen är glädjefull och för en gång skull står vetenskapliga framsteg i centrum i ett bredare perspektiv, i samhället i stort, över hela världen.

TT: Är det kul att se reaktionerna på vilka pristagare ni valt ut?

— Ja, visst! Ibland är det väntat och alla blir jätteglada. Och ibland blir journalisterna förvirrade, när det är oväntat.

Lade på luren

En summering av åren landar på rekordet 67 telefonsamtal till forskare med beskedet att de tilldelas ettNobelpris (då räknas också med samtalen då han var sekreterare för KI:s Nobelkommitté och fick ringa medicinpristagare). De allra flesta blir glada. Många har blivit förvånade, en del har tyckt "äntligen" och andra har blivit närmast förskräckta. Ibland blir han inte trodd, som när han ringde upp en av årets kemipristagare, David MacMillan.

— Jag hann inte mer än säga några ord, så lade han på. Jag försökte igen och det var samma sak.

Han fick kontakt med den andre kemipristagaren, Benjamin List, som sms:ade MacMillan nyheten i stället.

— MacMillan svarade "no, no, it's just a prank". List insisterade på att det var sant, men MacMillan svarade att jag slår vad om 1 000 dollar att det är ett skämt. När jag till slut nådde MacMillan sade han ungefär att "jag förlorade 1 000 dollar i dag, men å andra sidan vann jag Nobelpriset", säger Hansson.

"Blev illa berörd"

Några svårare perioder har uppdraget också innehållit. Som Macchiariniskandalen, där KVA bland annat gick in och krävde att den vetenskapliga tidskriften The Lancet skulle lägga in rättelser av Paolo Macchiarinis felaktiga publikationer.

Eller krisen i Svenska Akademien som Göran K Hansson kom nära på två sätt. Dels genom att han satt med i Nobelstiftelsens styrelse och hade möten med Svenska Akademiens företrädare. Dels genom att han kom att lära känna Sara Danius väl.

— Jag blev illa berörd av hur hårt man gick åt Sara i vissa faser. För jag tycker att hon gjorde helt rätt som tillsatte den där advokatutredningen.

Göran K Hansson och Sara Danius, som var Svenska Akademiens ständiga sekreterare mellan juni 2015 och april 2018, vid utdelningen av Nobelprisen i Konserthuset i Stockholm under 2018. Arkivbild.

Pandemin har naturligtvis påverkat KVA, som tillsatt en egen expertgrupp på området. Göran K Hansson säger att något han har märkt, inte minst under coronakrisen, är hur svårt det är att nå fram till beslutsfattare.

— En viktigt insikt är att vårt svenska beslutsfattande i hierarkiska myndigheter inte är optimalt i en situation där vi brottas med helt nya problem som kräver att vi mobiliserar all tänkbar kunskap för att hamna rätt.

Någon lugn tillvaro väntar inte Göran K Hansson. Han kommer bland annat gå tillbaka till arbetet i labbet och fortsätta titta på "varför immunförsvaret tar fel och attackerar kroppsegna molekyler i de kolesterolbärande partiklarna när de fastnar i blodkärlen".

— Det är ett problem som fascinerat mig länge och vi är inte klara med alla detaljer. Där finns mer att göra.